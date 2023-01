Zhu Lin Downs Venus Williams; Coco Gauff passe devant Sofia Kenin

Venus Williams a perdu une avance de 5-3 dans le dernier set dans un match qui a duré près de sept heures à cause de la pluie en perdant contre Zhu Lin de Chine 3-6, 6-2, 7-5 au ASB Classic jeudi.

Williams, 42 ans, s’est battu à chaque instant du match de deuxième tour qui a commencé après midi et s’est terminé vers 19 heures, qui a commencé à l’extérieur et s’est terminé à l’intérieur, et qui contenait 13 pauses de service avant de finalement basculer en faveur de Zhu dans le dernier quelques jeux.

A LIRE AUSSI| Novak Djokovic a démissionné pour manquer plus de tournois américains en raison de son statut de vaccination

Williams, sept fois championne du Grand Chelem, qui entame sa 30e année sur le circuit WTA, a remporté son premier match de tournée en près de deux ans lorsqu’elle a battu Katie Volynets lundi au premier tour du tournoi d’Auckland. Elle n’a disputé que quatre matchs en 2022 et espérait accéder au deuxième tour d’un tournoi pour la première fois depuis 2019.

Williams a pris le dessus tôt lorsqu’elle a sorti un premier set qui comprenait cinq pauses de service en 43 minutes. Elle était menée 2-1 lorsque la première pause pluie de plus d’une heure s’est produite, mais est revenue pour briser le service de Zhu à deux reprises et prendre le set.

Zhu menait 4-2 dans le deuxième set lorsque la pluie est revenue et, sans relâche, a forcé les joueurs à l’intérieur sur un terrain sans spectateurs. Zhu a tenu le service 5-2 puis a de nouveau breaké Williams pour prendre le set et égaliser le match.

Williams a battu le premier pour 2-1 dans le troisième set et a prolongé cet avantage à 5-3, venant à portée d’une place en quart de finale. Mais Zhu a reculé, a tenu le service et a de nouveau brisé Williams pour avancer.

Williams a quitté le terrain après sa sixième apparition à Auckland sans applaudissements mais aussi sans laisser entendre que sa carrière est plus proche de sa fin.

“Ce n’était pas génial”, a déclaré Williams. “Certainement difficile. J’ai joué beaucoup de matchs dans ma vie et j’ai subi des retards intenses, mais c’était définitivement comme deux matchs séparés.

“Dehors, c’était vraiment dur. C’était pluvieux et venteux. C’était du tennis mais il s’agissait plus de survivre que de bien jouer. En salle, c’était complètement différent mais j’ai pu frapper beaucoup de balles donc c’est important.

L’Américaine Coco Gauff, tête de série, affrontera Zhu en quarts de finale après sa victoire 6-4, 6-4 sur sa compatriote Sofia Kenin, championne de l’Open d’Australie 2020.

Gauff, septième classé, a également dû jouer à l’intérieur et battre Kenin en un peu moins de 90 minutes, égalisant son record en tête-à-tête après que Kenin ait battu Gauff en route vers le titre de l’Open d’Australie.

Danka Kovinic, la septième tête de série, a battu l’ancienne championne Lauren Davis 4-6, 6-3, 6-2 et la qualifiée Rebeka Masarova a battu Anna Blinkova 6-1, 6-4.

Lisez toutes les dernières nouvelles sportives ici

(Cette histoire n’a pas été éditée par le personnel de News18 et est publiée à partir d’un flux d’agence de presse syndiqué)