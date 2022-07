Zhou Guanyu s’ouvre sur l’horrible accident du GP de Grande-Bretagne : “Je ne sais pas comment j’ai survécu”

Veuillez utiliser le navigateur Chrome pour un lecteur vidéo plus accessible



Zhou Guanyu explique comment il est sorti de son Alfa Romeo après son effrayant accident à Silverstone

Zhou Guanyu explique comment il est sorti de son Alfa Romeo après son effrayant accident à Silverstone

Le pilote d’Alfa Romeo, Zhou Guanyu, a détaillé son horrible accident à l’envers au GP de Grande-Bretagne, admettant qu’il n’avait aucune idée de l’endroit où il avait atterri, craignait que sa voiture ne prenne feu et se sent chanceux d’être en vie.

Zhou a été impliqué dans l’un des accidents les plus effrayants de la F1 dimanche dernier lorsque sa voiture a été retournée par contact au début de la course, avant de se précipiter dans le gravier puis de se lancer par-dessus les barrières de pneus. Il s’est alors retrouvé coincé dans un petit trou devant l’escrime de rattrapage et les spectateurs.

Après une attente nerveuse, Zhou a finalement été récupéré de la voiture et, incroyablement, a été débarrassé de toute blessure importante.

Le pilote chinois de 23 ans – la seule recrue sur la grille de F1 – a parlé pour la première fois aux médias de l’accident de Silverstone avant le GP d’Autriche de ce week-end, où il est prêt à courir à nouveau.

“J’ai eu un énorme coup et je me suis retourné, allant à une vitesse très constante mais assez rapide dans le gravier et je me rends compte que je ne suis pas arrêté”, a déclaré Zhou jeudi.

Veuillez utiliser le navigateur Chrome pour un lecteur vidéo plus accessible Un horrible accident dans le premier tour du GP de Grande-Bretagne a vu l’Alfa Romeo de Zhou Guanyu se renverser et franchir les barrières de sécurité Un horrible accident dans le premier tour du GP de Grande-Bretagne a vu l’Alfa Romeo de Zhou Guanyu se renverser et franchir les barrières de sécurité

“Alors j’ai essayé de me libérer du volant et dans une position très verrouillée, m’assurer que je suis solide à l’intérieur de moi-même en attendant l’impact final. C’est ce qui cause des blessures et c’est le gros problème.

“Une fois que j’ai arrêté, je ne savais pas où j’étais parce que j’étais à l’envers. Ensuite, il y avait une fuite, mais je ne savais pas d’où. Je ne savais pas si j’étais mon corps ou si c’était la voiture !

“Alors j’ai juste essayé d’éteindre le moteur. Je savais que si le feu se déclarait, il serait difficile de sortir.”

Zhou a révélé qu’il ne savait même pas qu’il se trouvait entre les barrières et la clôture.

Veuillez utiliser le navigateur Chrome pour un lecteur vidéo plus accessible Après l’horrible accident de Zhou Guanyu à Silverstone, Lewis Hamilton a salué l’impact du halo pour sauver la vie des pilotes en Formule 1 Après l’horrible accident de Zhou Guanyu à Silverstone, Lewis Hamilton a salué l’impact du halo pour sauver la vie des pilotes en Formule 1

“Je pensais que j’étais à côté des barrières”, a-t-il déclaré. “Je ne sais pas comment j’ai survécu. Mais avec le recul, il est évident que le halo m’a sauvé là-bas.”

Zhou a également parlé de sentir un “liquide” et de craindre que ce soit du sang. Il croit maintenant que c’était dû à un engourdissement.

“Cela ne faisait pas mal mais il faisait très froid sur mon côté gauche, donc je ne savais pas si c’était du sang ou si je n’avais aucune sensation sur mon côté gauche”, a-t-il déclaré.

“J’étais plus inquiet si le moteur prenait feu parce que dans cette position, vous êtes vraiment coincé.”

Veuillez utiliser le navigateur Chrome pour un lecteur vidéo plus accessible Craig Slater explique comment la voiture de Zhou Guanyu a été renversée et par-dessus les barrières lors du Grand Prix de Grande-Bretagne à Silverstone Craig Slater explique comment la voiture de Zhou Guanyu a été renversée et par-dessus les barrières lors du Grand Prix de Grande-Bretagne à Silverstone

Zhou explique la sortie, merci Russell après le crash

En raison du peu de travail dans l’espace, Zhou a été laissé dans sa voiture plus longtemps que d’habitude car le personnel médical s’est assuré qu’il était en sécurité.

“J’ai dû détacher mon casque moi-même”, a déclaré Zhou à Sky Sports F1.

“J’ai essayé de me déplacer un peu pour m’assurer de tordre mon corps pour être au-dessus de la voiture.

“J’attendais qu’ils retournent ma voiture, parce que je ne savais pas que j’étais coincé entre la clôture et les barrières.”

Veuillez utiliser le navigateur Chrome pour un lecteur vidéo plus accessible L’ancien pilote de F1 Anthony Davidson a déclaré que la FIA voudra savoir pourquoi l’arceau de sécurité de l’Alfa Romeo de Zhou Guanyu n’est pas resté intact lors de son effrayant accident au Grand Prix de Grande-Bretagne. L’ancien pilote de F1 Anthony Davidson a déclaré que la FIA voudra savoir pourquoi l’arceau de sécurité de l’Alfa Romeo de Zhou Guanyu n’est pas resté intact lors de son effrayant accident au Grand Prix de Grande-Bretagne.

Zhou a déclaré qu’il ne pouvait pas entendre les fans applaudir et qu’il n’était pas au courant au moment où le pilote Mercedes, George Russell, qui avait établi le contact, avait arrêté sa voiture et couru vers les barrières de pneus pour aider.

Mais il a dit: “Un homme a eu une conversation avec moi, s’assurant que j’allais bien.

“En regardant les photos en voyant George sauter de la voiture, appeler les maréchaux, c’était très respectueux et sportif. C’est très agréable de voir des gens comme lui essayer de s’assurer que tout le monde est en sécurité.”

Zhou sera de retour dans la voiture lors du GP d’Autriche de ce week-end, le tout en direct sur Sky Sports F1.

“J’ai eu quelques ecchymoses juste après, mais tout allait bien après une journée”, a-t-il déclaré. “Je ne sais pas si je suis sorti avec un si petit impact dans mon corps, alors oui, très chanceux. C’est agréable d’être de retour ici après une courte pause.”

Calendrier en direct du GP d’Autriche de Sky Sports F1

Vendredi

8h55 : Entraînement F3

10h05 : Entraînement F2

12h : GP d’Autriche Practice One (la session commence à 12h30)

13h55 : Qualifications F3

14h50 : Qualifications F2

15h30 : préparation des qualifications du GP d’Autriche

16h : Qualifications du GP d’Autriche

17h45 : Carnet de qualification de Ted

Samedi

9h30 : Sprint F3

11h00 : deuxième entraînement du GP d’Autriche (la session commence à 11h30)

14h30 : Préparation du sprint du GP d’Autriche

15h30 : GP d’Autriche Sprint

16h50 : Sprint F2

Dimanche

7h30 : F3 Feature Race

9h00 : F2 Feature Race

00h30 : Grand Prix dimanche : préparation du GP d’Autriche

14h : Grand Prix d’Autriche

16h : Drapeau à damiers : Réaction du GP d’Autriche

17h : Carnet de notes de Ted

La F1 2022 se rend en Autriche ce week-end et le Sprint est de retour ! Rejoignez Sky Sports F1 pour une couverture étendue, avec le Sprint commençant à 15h30 le samedi et la course à 14h le dimanche.