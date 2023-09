Zhou Guanyu : Alfa Romeo confirme que le pilote chinois conservera son siège en F1 2024 aux côtés de Valtteri Bottas

Veuillez utiliser le navigateur Chrome pour un lecteur vidéo plus accessible



Revenez sur certains des moments les plus dramatiques du Grand Prix de Singapour.

Revenez sur certains des moments les plus dramatiques du Grand Prix de Singapour.

Alfa Romeo a annoncé que Zhou Guanyu conserverait son siège dans l’équipe l’année prochaine aux côtés de Valtteri Bottas.

Zhou, 16e au championnat des pilotes, a rejoint la grille en 2022 et passera une troisième saison au sein de l’équipe. Il est le seul pilote chinois à concourir en F1.

Bottas n’a que deux points d’avance sur Zhou au classement avant le Grand Prix de Singapour de ce week-end – en direct Sky Sports F1.

L’actuel leader du championnat de Formule 2, Theo Pourchaire, était censé prendre le siège de Zhou mais sera le pilote de réserve de l’équipe la saison prochaine.

Alfa Romeo mettra fin à son parrainage en titre avec Sauber à la fin de cette année, l’équipe devant revenir au nom de Sauber à partir de 2024.

Zhou Guanyu et Valtteri Bottas passeront une troisième saison ensemble chez Alfa Romeo

« Signer à nouveau avec l’équipe est toujours un sentiment formidable, surtout quand nous savons comment les choses évoluent. Je suis fier de faire partie d’Alfa Romeo F1 Team Stake et reconnaissant pour leur confiance », a déclaré Zhou.

« J’ai travaillé extrêmement dur depuis le premier jour et il y a un niveau de motivation incroyable pour continuer à le faire chaque jour. Ma relation avec Valtteri est vraiment bonne et nous travaillons en étroite collaboration ensemble et avec l’équipe pour faire avancer tout le monde.

« Je suis également très excité à l’idée de pouvoir enfin courir avec mon équipe en Chine, devant mon public. Ce sera un grand moment et je suis fier de pouvoir le partager avec tous ceux qui m’ont soutenu. «

Veuillez utiliser le navigateur Chrome pour un lecteur vidéo plus accessible Ted Kravitz de Sky F1 rencontre Zhou Guanyu d’Alfa Romeo à Londres alors qu’ils vont à la salle de sport, parlent de mode et mangent de la nourriture ! Ted Kravitz de Sky F1 rencontre Zhou Guanyu d’Alfa Romeo à Londres alors qu’ils vont à la salle de sport, parlent de mode et mangent de la nourriture !

Bottas a ajouté : « J’ai le sentiment que nous avons un voyage passionnant devant nous, donc je suis heureux et reconnaissant de pouvoir envisager 2024 avec impatience en sachant comment l’équipe se forme.

« Il y a une bonne ambiance au sein de notre équipe, je m’entends bien avec Zhou et nous nous efforçons tous les deux de nous améliorer. Il y a un travail impressionnant en coulisses, à Hinwil et au-delà, et maintenant que l’équipe est prévu pour l’année prochaine, nous pouvons nous concentrer pleinement sur l’amélioration, dès ce week-end à Singapour.

« Chaque pas en avant que nous faisons est un pas en avant pour cette année et l’année prochaine, nous sommes donc motivés à donner tout ce que nous avons à chaque fois que nous sommes sur la piste ou à l’usine. »

Calendrier en direct du GP de Singapour de Sky Sports F1

vendredi 15 septembre

10h : Singapour GP Practice One (début de la séance à 22h30)

13h45 : Deuxième entraînement du GP de Singapour (la séance commence à 14h)

15h30 : Le Salon F1

samedi 16 septembre

10h15 : Essais 3 du GP de Singapour (début de la séance à 10h30)

13h00 : préparation des qualifications du GP de Singapour

14h00 : Qualifications du GP de Singapour

15h45 : Carnet de qualification de Ted

dimanche 17 septembre

23h30 : Dimanche Grand Prix : préparation du GP de Singapour

13h : LE GRAND PRIX DE SINGAPOUR

15h00 : Drapeau à damier : réaction du GP de Singapour

16h : Le carnet de Ted

La prochaine étape du cirque F1 sera les superbes rues de Singapour sous les lumières. Toutes les séances du GP de Singapour seront diffusées en direct sur Sky Sports F1 du 15 au 17 septembre. Diffusez la F1 sur Sky Sports avec MAINTENANT. Annuler à tout moment