Zheng pourra-t-il résister à Navarro et se qualifier pour la finale WTA ?

Le Hologic WTA Tour se rendra à Ningbo, en Chine, la semaine prochaine pour le Ningbo Open, l’avant-dernier tournoi WTA 500 de la saison. Alors que la course PIF aux finales WTA approche, les enjeux sont élevés à Ningbo, où devraient jouer 10 des 20 meilleures du classement PIF WTA.

La n°6 mondiale Jasmine Paolini, la n°7 Zheng Qinwen, la n°8 Emma Navarro et la n°10 Barbora Krejcikova sont les quatre premières têtes de série à Ningbo et ont reçu des laissez-passer au premier tour.

À deux semaines de la fin de la saison régulière du Hologic WTA Tour, Ningbo constituera un tournoi crucial pour deux joueurs en particulier : Zheng et Navarro. Zheng est entré dans le swing asiatique au n°9 du classement PIF Race to the WTA Finals Leaderboard derrière le n°7 Navarro. Les 7 premiers du classement des courses à la fin de la saison régulière se qualifieront automatiquement pour les finales WTA de Riyad.

Mais après une course de trois semaines qui comprenait sa première demi-finale de l’Open de Chine et une finale au Dongfeng Voyah · Wuhan Open, Zheng a devancé Navarro et se rendra à Ningbo au 7e rang. Zheng a encore la chance de consolider son avance de points dimanche, lorsqu’elle affrontera la numéro 2 mondiale Aryna Sabalenka en finale de Wuhan.

Moitié supérieure

Paolini et Navarro ancrent la moitié supérieure du tirage au sort de Ningbo avec les têtes de série n°6 Beatriz Haddad Maia et la tête de série n°8 Paula Badosa. Paolini, Haddad Maia et Badosa ont tous connu un bon succès lors du swing asiatique d’automne. Haddad Maia a remporté son premier titre de l’année sur le circuit Hologic WTA au Hana Bank Open à Séoul, tandis que Badosa a atteint les quatre derniers à Pékin et Paolini a progressé vers les quarts de finale à Wuhan.

Badosa s’est retirée de Wuhan pour cause de maladie et reviendra à la compétition contre Diana Shnaider au premier tour.

Navarro devra rebondir après son départ 0-2 en Chine si elle veut obtenir une place automatique pour sa première finale WTA. Elle affrontera Magda Linette ou Katerina Siniakova lors de son premier tour au deuxième tour et pourrait affronter Haddad Maia en quarts de finale.

Moitié inférieure

Zheng et Krejcikova sont les têtes de série dans la moitié inférieure du tableau, avec la tête de série n°5 Daria Kasatkina et la tête de série n°7 Anna Kalinskaya. Zheng aura un revirement rapide vers Ningbo et pourrait affronter la finaliste de Pékin Karolina Muchova lors de son premier match. Le Tchèque, qui a battu Zheng en demi-finale à Pékin, s’est retiré de Wuhan la semaine dernière en raison de la fatigue. Elle affrontera soit un qualifié, soit un chanceux perdant au premier tour.