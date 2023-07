Zharnel Hughes vise la gloire mondiale après avoir regagné le titre britannique du 100 m et battu le record de 30 ans de Linford Christie | Nouvelles d’athlétisme

Zharnel Hughes vise la gloire mondiale après avoir regagné le titre britannique du 100 m

Zharnel Hughes visait le titre mondial après être devenu champion britannique du 100 m pour la première fois en huit ans.

Le nouveau détenteur du record national du 100 m, qui a battu le temps de 30 ans de Linford Christie le mois dernier, a gagné en 10,03 secondes sous une pluie torrentielle devant Reece Prescod samedi.

Le ciel s’est ouvert à Manchester juste avant la course et a mis hors de combat l’électricité à la Regional Arena, le flux de la BBC étant également en baisse.

Mais Hughes s’est imposé de manière impressionnante pour viser les Championnats du monde du mois prochain à Budapest.

« Je vais l’utiliser pour aller plus vite et devenir un champion mondial », a-t-il déclaré. « Cela a été un long voyage pour récupérer le titre que j’ai remporté pour la dernière fois en 2015. Je remercie mon équipe, mon entraîneur et tous ceux qui sont venus me soutenir.

« Je reviendrai pour le 200 m dimanche et j’espère que les conditions seront meilleures. Je dois vraiment remercier chacun des spectateurs d’avoir regardé dans ces conditions terribles.

« Qu’il pleuve, qu’il fasse soleil ou qu’il fasse beau, vous jouez quel que soit le slogan à Anguilla. Je m’entraîne dans ces conditions parfois en Jamaïque mais je suis trempé, ces conditions sont les pires de tous les temps.

Le détenteur du record britannique du 100 m masculin, Zharnel Hughes, a déclaré que c'était incroyable de travailler avec l'ancien entraîneur d'Usain Bolt, Glen Mills

Eugene Amo-Dadzie, un comptable qui concourt à temps partiel et a couru 9,93 secondes le mois dernier, est arrivé troisième et devrait obtenir la dernière place du 100 m pour la Hongrie.

CJ Ujah, de retour d’une interdiction de drogue à la suite d’un test positif aux Jeux olympiques il y a deux ans – qui a coûté à l’équipe britannique sa médaille d’argent au 4×100 m – a terminé cinquième.

Dina Asher-Smith a réussi un temps de 11,06 secondes pour remporter le 100 m féminin. La finale a été retardée après la pluie torrentielle qui a forcé les athlètes à rentrer à l’intérieur.

Asher-Smith se prépare pour les championnats du monde du mois prochain, le week-end doublant les essais britanniques.

Elle reste bien derrière le meilleur temps mondial de 10,65 secondes de Shericka Jackson de Jamacia, tandis que Sha’Carri Richardson a couru 10,71 secondes en route pour remporter les championnats américains ce week-end.

Le record personnel d’Asher-Smith, et le record national qu’elle a établi en 2019, reste de 10,83 secondes – qu’elle a égalé en terminant quatrième à Eugene l’année dernière.

Elle a déclaré: « Il faisait probablement plus froid à la Gateshead Diamond League, mais aujourd’hui, nous ne savions pas si la course allait avancer, l’attente, la sortie, l’arrivée, la foudre, le vent.

« C’est la première fois que je devais vraiment m’assurer de rester concentré, ce qui est une bonne pratique et des leçons à tirer sur la façon de gérer cela. »

Asher-Smith n’a jamais été défié, son rival et champion de l’année dernière Daryll Neita se concentrant sur le 200 m de dimanche, alors qu’Imani Lansiquot et Bianca Williams ont terminé deuxième et troisième.

Plus tôt, Keely Hodgkinson avait atteint la finale du 800 m dimanche en remportant sa manche en 2 minutes 01,16 seconde.

Le joueur de 21 ans a terminé deuxième aux Championnats du monde de l’an dernier derrière l’Américain Athing Mu après avoir également remporté l’argent – derrière Mu – aux Jeux olympiques de Tokyo il y a deux ans.

Elle a déclaré: « Tout le monde a dit, quand j’ai dit que je faisais les championnats britanniques, ‘pourquoi?’

« L’année dernière, j’ai manqué de le faire, même si je faisais le 400 m, cela n’a pas fait monter mon adrénaline parce que ce n’est pas mon événement. Tout le monde le prenait très au sérieux et je me disais » Je n’appartiens pas à ici.

« J’aime faire les championnats britanniques, un autre titre à mon actif – j’espère – et je vis ici, c’est aussi ma piste d’entraînement. »

Laura Muir, qui s’est séparée de l’entraîneur de longue date Andy Young plus tôt cette année, a remporté sa course de 1500 m alors qu’elle cherche à sortir d’une période difficile.

« Je pense que je peux recommencer à en profiter. C’est la chose la plus importante », a-t-elle déclaré.

« Ça a été très difficile. J’ai déjà été blessé physiquement, et ça a été beaucoup plus difficile cette année. Il faudra un truc physique pour ça d’un jour à l’autre. »

Matthew Hudson-Smith, qui a remporté le bronze au 400 m à Eugene l’an dernier, a atteint la finale de dimanche en 46,31 secondes, tandis que Holly Bradshaw a raté son 11e titre britannique en plein air au saut à la perche face à Molly Caudery.