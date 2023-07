Zharnel Hughes prend d’assaut le déluge pour remporter le 100 m au championnat du Royaume-Uni

Le vent tournait de côté. Le tonnerre et les éclairs ont grondé dans le ciel du soir. Même dans les dernières rangées de ce stade compact, le déluge biblique a fait tout son possible pour noyer tout ce qui se trouvait en vue. Et pourtant, au milieu de cette mousson, la puissance de Zharnel Hughes ne serait tout simplement pas emportée.

Un mois après avoir battu le record britannique à New York, le joueur de 27 ans a remporté le 100 m masculin aux Championnats d’athlétisme du Royaume-Uni.

« Je ne suis pas de retour, je vais mieux »: Sha’Carri Richardson remporte le 100 m aux championnats américains En savoir plus

Le temps de 10.03sec dans les conditions abyssales était tout simplement stupéfiant. Le champion d’Europe s’est débarrassé de son grand rival Reece Prescod alors que les deux ont cimenté la sélection pour les championnats du monde du mois prochain à Budapest. Originaire de l’île d’Anguilla, Hughes s’est habitué aux ouragans des Caraïbes. Heureusement, il sait coller, pas se tordre.

« Qu’il pleuve, qu’il fasse soleil ou qu’il fasse beau, vous performez peu importe », a haussé les épaules le champion d’Europe 2018. « C’est le slogan à Anguilla. Je m’entraîne dans ces conditions parfois en Jamaïque. Mais je suis trempé, ces conditions sont les pires qui soient.

«Cela a été un long voyage pour récupérer le titre que j’ai remporté pour la dernière fois en 2015. Je reviendrai pour le 200 m demain et j’espère que les conditions seront meilleures. Je dois vraiment remercier chacun des spectateurs d’avoir regardé dans ces conditions terribles. Je vais l’utiliser pour aller plus vite et devenir un champion mondial.

Dina Asher-Smith, avec la pluie légèrement atténuée, a remporté le 100 m féminin en 11,06 secondes avec l’abandon de Daryll Neita. Leur dernier face-à-face sur 200m devrait pimenter l’affiche de dimanche. Un temps plus sec est annoncé.

« Nous avions le fait de ne pas savoir si la course se déroulerait, l’attente, la sortie, l’arrivée, la foudre, le vent », a déclaré Asher-Smith. « C’est la première fois que je devais vraiment m’assurer de rester concentré, ce qui est une bonne pratique et des leçons à tirer sur la façon de gérer cela. »

La commodité a été un facteur important, a reconnu Keely Hodgkinson, en décidant de participer à ce week-end plutôt que de se reposer sur des lauriers.

Facteur de jus compétitif aussi, le médaillé d’argent olympique et mondial du 800 m a rapidement ajouté. Le joueur de 21 ans fait partie d’une petite poignée d’espoirs britanniques avec des médailles mondiales du millésime récent à être effectivement assuré d’être sélectionné pour Budapest sans la trivialité de ces épreuves.

Hughes remporte sa course malgré la pluie torrentielle à Manchester. Photographie : Martin Rickett/PA

Pourtant, elle était là, remportant confortablement une manche pour se qualifier pour la finale de dimanche en un temps relativement piéton de 2: 01.16, à environ six secondes du record britannique qu’elle a si brillamment réécrit à Paris le mois dernier.

Maintenant, elle veut récupérer le titre national, après avoir choisi une excursion expérimentale sur 400 m il y a 12 mois. « L’année dernière, j’ai manqué de le faire », a déclaré Hodgkinson. « Même si je faisais le 400 m, ça n’a pas fait monter mon adrénaline parce que ce n’est pas mon épreuve. Tout le monde prenait ça très au sérieux et je me disais : « Je n’appartiens pas à ici. » J’aime faire les championnats britanniques. C’est un autre titre à mon actif, espérons-le.

Le week-end prochain, elle tentera de ramener le titre européen des moins de 23 ans depuis la Finlande. Une autre chance de peaufiner, avant une revanche attendue avec son ennemi juré américain Athing Mu dans la capitale hongroise. « J’ai appris de cela à être plus patiente », a-t-elle déclaré.

C’est une vertu que Katarina Johnson-Thompson a été forcée d’embrasser pour rester stable pendant d’innombrables bosses sur la route, y compris un achille déchiré menaçant sa carrière en 2020. Maintenant âgée de 30 ans, la Liverpudlian cherchera des pointeurs supplémentaires lorsqu’elle doublera dans le 200m et 100 m haies ici dimanche, se qualifiant pour la dernière finale avec un temps de 13,51 secondes, son plus rapide en quatre ans.

Proche, semble-t-il de plus en plus, de ce qu’elle était en 2019 avant de remporter le titre mondial à Doha. « Bien réussir cette année fait partie de mes préparatifs pour Paris », a-t-elle déclaré.