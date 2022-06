Zharnel Hughes pardonne à CJ Ujah pour un test raté qui a coûté l’argent du relais olympique à la Grande-Bretagne | Nouvelles d’athlétisme

CJ Ujah (L) et Zharnel Hughes avec leurs médailles d’argent aux Jeux olympiques de Tokyo, qu’ils ont ensuite perdues après le test positif d’Ujah

Zharnel Hughes a pardonné à CJ Ujah après avoir été dépouillé de sa médaille d’argent olympique au relais en raison de son test anti-dopage raté.

Le champion d’Europe du 100 m, Hughes, faisait partie de l’équipe du 4×100 m qui a perdu sa médaille à Tokyo après qu’Ujah ait été testé positif à une substance interdite.

Son coéquipier Richard Kilty a déclaré qu’il ne pardonnerait jamais à Ujah, mais Hughes est resté plus philosophe.

“Qu’est-ce que tu veux entendre? CJ est un gars formidable, peu importe. Ce qui lui est arrivé est malheureux, malheureusement”, a-t-il déclaré.

“Je ne lui manque pas de respect. Je ne lui ai pas parlé depuis longtemps mais, la dernière fois que je lui ai parlé, il s’est excusé et s’est excusé.

“Je lui pardonne. Parfois, ces choses arrivent, ce qui est très triste dans son cas, mais je lui souhaite le meilleur pour l’avenir.

“Je ne peux rien changer. C’est déjà parti. Nous avons été retirés des livres d’histoire. C’est triste – mais je ne peux rien y faire.

“Je me sentais mal évidemment. Je faisais partie de l’équipe donc évidemment j’allais le ressentir.”

Hughes, qui a également atteint la finale olympique du 100 m pour être disqualifié après un faux départ, a couru en 10,18 secondes pour remporter sa manche du 100 m aux championnats britanniques de Manchester vendredi.

Il sera rejoint en demi-finale samedi par Reece Prescodequi a réussi un temps de 10,22 secondes dans une course facile, le sprinteur ayant réalisé un énorme record personnel de 9,93 secondes à Ostrava le mois dernier.

“Cela m’a juste donné un peu de confiance. La semaine précédente, j’étais un peu contrarié par le relais (un DNF à Birmingham), puis j’ai pris cet élan le week-end suivant et je me suis lancé”, a-t-il déclaré.

“C’était bien d’être dans ce genre de domaine et de se sentir à l’aise avec ça. Il y a tellement de choses à faire cette saison et je veux le faire petit à petit.”

Zharnel Hughes en action aux championnats britanniques à Manchester

Dina Asher Smith s’est qualifiée pour les demi-finales du 100 m samedi après avoir entamé son compte à rebours pour les Championnats du monde.

La championne du monde du 200 m, qui défendra son titre à Eugene le mois prochain, a couru 11,16 secondes au premier tour du 100 m alors qu’elle cherche à réserver une autre place dans l’équipe britannique.

Asher-Smith est rejoint par Daryl Neita en demi-finale après avoir couru 11,04 secondes pour remporter la troisième manche.

“L’objectif était de se qualifier, de revenir demain et de remonter un peu. Je vais bien, je suis excité, ça fait quelques semaines que j’ai envie de faire encore 100m après Prefontaine (Diamond League)”, a déclaré Asher- Forgeron.

“Il y a quelques choses sur lesquelles je voulais travailler et sur lesquelles nous avons travaillé au cours des dernières semaines.

Dina Asher-Smith aux championnats britanniques à Manchester

“J’ai des choses plus techniques que je veux m’assurer de réussir dans ces courses avant Eugene.”

Les chances de la jeune femme de 26 ans d’améliorer la médaille d’argent qu’elle a remportée à Doha en 2019 ont déjà été augmentées après que Sha’Carri Richardson n’a pas réussi à progresser sur 100 m aux essais américains.

Keely Hodgkinson a terminé deuxième de sa série de 400 m en 52,90 secondes, derrière Victoria Ohuruogupour progresser alors que la jeune femme de 20 ans utilise la distance pour développer sa vitesse pour le 800 m avant les Championnats du monde.

“J’ai déjà obtenu la qualification automatique pour le 800 m et je voulais vraiment concourir mais je pensais que je n’avais pas à faire le 800 m donc je ne le ferai pas. Je voulais un défi, l’événement est vraiment profond”, a-t-elle déclaré. .

“A cause des problèmes de l’hiver avec les quads, je n’ai pas pu attaquer le travail de vitesse que je voulais. C’est le but, travailler la vitesse et voir ce qui se passe.”