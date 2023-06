Zharnel Hughes dit que l’entraîneur Glen Mills lui dit qu’il a des traits similaires à Usain Bolt | Nouvelles d’athlétisme

Veuillez utiliser le navigateur Chrome pour un lecteur vidéo plus accessible



Le détenteur du record du 100 m masculin de Grande-Bretagne, Zharnel Hughes, a déclaré que c’était incroyable de travailler avec l’ancien entraîneur d’Usain Bolt, Glen Mills, après avoir battu le record de 30 ans de Linford Christie avec un temps de 9,83 secondes

Zharnel Hughes dit que l’entraîneur Glen Mills lui a dit qu’il avait des traits similaires à Usain Bolt après que le sprinteur britannique ait établi un nouveau record national masculin du 100 m.

Hughes a battu le record de 30 ans de Linford Christie de 0,04 seconde avec un temps de 9,83 alors qu’il remportait le Grand Prix de New York samedi.

Mills a joué un rôle clé dans le développement de Bolt, qui s’est fait connaître aux Jeux olympiques de Pékin en 2008 en établissant de nouveaux records du monde aux 100 m et 200 m masculins, avant d’aller encore plus vite un an plus tard aux Championnats du monde de 2009 à Berlin.

« Il nous compare toujours tous les deux de temps en temps. Il dit toujours : ‘Je vois en toi des traits similaires à ce que je vois en Usain' », a déclaré Hughes. Sky Sports Nouvelles.

« Je suis un peu plus petit qu’Usain, donc ma fréquence est beaucoup plus rapide, mais nous avons beaucoup d’attributs similaires en ce qui concerne la façon dont nous courons. Je pense donc que c’est le côté excitant que mon entraîneur aime. »

Hughes a remarquablement prédit son temps de 9,83 samedi matin, avant la course, avec les mots « ayez foi » écrits à côté.

Il dit qu’il se sentait bien à l’entraînement et qu’il voulait juste « s’amuser là-bas ».

« Cela a été long à venir. Je suis juste reconnaissant pour l’opportunité et humble aussi », a ajouté Hughes.

« Je ne savais pas que j’allais courir à cette heure exacte, je me suis juste levé le matin et j’ai écrit ce numéro. J’ai fermé le livre et je l’ai laissé là.

« Quand je suis arrivé sur la piste, je me concentrais sur la compétition et sur la meilleure performance possible. C’était juste une question d’exécution de la course et une fois que j’ai fait cela, tout s’est mis en place. »

Le 9,83 de Hughes a été le deuxième meilleur temps d’un Européen

Hughes : Je peux être encore plus rapide aux Championnats du monde

Le temps de 9,83 de Hughes a également été le temps le plus rapide du monde cette année et le prochain événement majeur pour le joueur de 27 ans est les Championnats du monde d’athlétisme à Budapest du 19 au 27 août.

Christie reste le seul champion du monde britannique du 100 m masculin, tandis que Dwain Chambers en 1999 et Darren Campbell en 2003 ont remporté des médailles de bronze.

« Linford est un gars formidable. Il a placé la barre haute pour nous et a montré au monde que la Grande-Bretagne est quelque chose avec laquelle il faut compter.

Hughes est devenu champion d’Europe du 200 m masculin l’an dernier

« Pour moi, il a toujours été une personne inspirante. Chaque fois que je suis au Royaume-Uni, il est toujours là pour m’aider. J’aurai toujours du respect pour lui. »

Interrogé sur ses plans pour le reste de la saison, y compris aux Championnats du monde, Hughes a ajouté : « Je veux rester concentré et travailler. Je viens de rentrer du gymnase, donc le travail continue.

« Ça bourdonne partout. Je peux bien faire, mais je dois m’y mettre. Une fois que j’aurai fait ça, la préparation. Je suis presque sûr qu’une fois aux Championnats du monde, je pourrai être encore plus rapide. »