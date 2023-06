Zharnel Hughes bat le record britannique du 100 m de Linford Christie depuis 30 ans avec une course de rêve à New York | Nouvelles d’athlétisme

Zharnel Hughes a remporté le 100 m au Grand Prix de New York en 9,83 secondes, battant le record britannique de 30 ans de Linford Christie

Zharnel Hughes a produit la performance de ses rêves pour battre samedi le record britannique du 100 m de Linford Christie, vieux de 30 ans, en remportant le Grand Prix de New York en 9,83 secondes.

Le joueur de 27 ans a explosé hors des blocs et a retenu le Jamaïcain Ackeem Blake d’un dixième de seconde pour battre le record national de l’ancien champion olympique Christie’s, établi en août 1993, de quatre centièmes de seconde.

L’Américain Christian Coleman, champion du monde à Doha il y a quatre ans, s’est contenté de la troisième place en 10.02.

« Je me suis réveillé avec un rêve [on Saturday] matin… ce matin, je me suis réveillé avec 9,83 en tête », a déclaré Hughes, qui a aidé la Grande-Bretagne à remporter le bronze au relais 4×100 mètres aux championnats du monde à Eugene l’an dernier.

« Quand j’ai regardé l’horloge et que j’ai vu 9h83 – je ne sais pas si vous avez vu ma réaction – mais j’étais comme ‘Qu’est-ce qui vient de se passer là-bas!’ Cela s’est réellement produit. La manifestation est réelle. «

Ce fut une performance de bon augure pour Hughes, qui s’entraîne avec Glen Mills, l’entraîneur à la retraite du grand Usain Bolt, avec les Championnats du monde prévus en août à Budapest.

Hughes, qui a remporté l’argent au 100 mètres et l’or au 200 mètres aux Championnats d’Europe l’an dernier, a déclaré aux journalistes qu’il n’avait « aucune attente » pour les championnats du monde, avec plus de travail à faire.

« Je ne venais pas ici en pensant à battre des records – je voulais juste courir vite », a déclaré Hughes, qui prévoyait de se récompenser avec une tranche de pizza new-yorkaise classique après l’événement Continental Tour Gold.

« Je n’ai pas essayé de faire quelque chose de fou. Je n’ai pas essayé de dire ‘Prenez un départ parfait’ – je n’ai pas pris un départ parfait – mais je me suis détendu et c’est ce qui est vraiment important pour moi. »