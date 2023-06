Zharnel Hughes a battu le record britannique du 100 m avec une course incroyable, mais affirme qu’il peut être « beaucoup plus rapide »

Zharnel Hughes vise un temps encore plus rapide sur la piste après avoir battu le record britannique du 100 m.

Le sprinter né à Anguillan a réalisé un temps incroyable de 9,83 secondes au Grand Prix de New York samedi.

3 Hugues [second left] établit un nouveau record britannique du 100 m Crédit : Getty

3 Il envisage maintenant un temps encore meilleur malgré son récent succès Crédit : Getty

Un tel effort l’a vu devenir le coureur britannique le plus rapide de tous les temps, battant le record de 30 ans de Linford Christie de 9,87 secondes.

Hughes a également établi le meilleur temps du monde jusqu’à présent cette année, mais pense qu’il peut faire encore mieux une fois de retour sur la piste.

Parlant exclusivement à talkSPORT de sa course exceptionnelle du week-end, il a déclaré: « C’était comme une bonne course.

« Il y a encore des choses que mon entraîneur et moi découvrons qui peuvent être corrigées. Cette semaine, nous cherchons à aplanir ces petits détails, j’espère que nous pourrons obtenir une course beaucoup plus propre, à venir bientôt.

« C’était assez rapide, mais ça peut être beaucoup plus rapide. »

Il est clair que Hughes a confiance en ses capacités après avoir remporté l’or au 200 m et l’argent au 100 m aux Championnats d’Europe de l’an dernier.

Il a maintenant gravé son nom dans l’histoire, mais a révélé que l’établissement d’un tel record n’était pas son objectif principal à New York.

« Je suis juste allé là-bas pour concourir », a-t-il déclaré. « J’ai noté l’heure mais une fois le livre fermé, j’ai oublié le livre.

« Je suis juste allé là-bas, je suis resté détendu, je me dis juste que je dois juste traverser mes phases correctement, faire confiance à ma vitesse et tout ira bien.

« Je n’allais pas là-bas pour dire que j’avais besoin d’un grand record britannique ou quoi que ce soit, je voulais juste courir vite. »

Hughes s’entraîne avec Glen Mills, l’entraîneur-chef du Racers Track Club en Jamaïque.

Les coéquipiers incluent Yohan Blake et Delano Williams ainsi que l’homme le plus rapide du monde, Usain Bolt.

3 Hughes s’entraîne sous Mills, qui était également l’entraîneur du légendaire Bolt Crédit : Getty

Une telle expertise a sûrement contribué à guider Hughes vers le succès, le joueur de 27 ans louant la relation qu’il partage avec son entraîneur.

« Je travaille avec l’entraîneur Mills depuis que je suis arrivé en Jamaïque à l’âge de 16 ans. Il m’a fallu un certain temps pour m’adapter à son programme et tout, car je n’avais jamais rien eu à la maison.

« Pour moi, l’entraîneur Mills est juste une personne formidable, une bonne personne avec qui parler également en dehors de la piste. Nous avons une excellente relation, donc je pense que c’est pourquoi nous cliquons si bien.

« Son enthousiasme pour aider ses athlètes à devenir des athlètes plus grands et plus performants, cela m’aide simplement à continuer à moudre et à courir au mieux de moi-même, je pense que c’est pourquoi nous cliquons si bien. »