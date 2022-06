Zhang Zhehan est un deepfake : les théories du complot fandom s’aggravent

Il est facile de croire ce que vous voulez croire. Internet, des vidéos deepfake aux médias sociaux qui connectent des personnes partageant les mêmes idées, a rendu les choses beaucoup plus faciles.

Par exemple, lorsqu’un fan voit deux belles personnes célèbres travailler ensemble, il peut être naturel d’espérer qu’elles sont secrètement amoureuses. Parfois, ces navires se réalisent – ​​les gens qui pensaient à partir de leurs interactions à l’écran, par exemple, que Robsten sortait ensemble, ou Brangelina, ou Dan et Phil, ont finalement découvert qu’ils avaient raison depuis le début.

Mais il y a le désir que vos idées sur une certaine célébrité soient réelles et puis il y a tellement envie qu’elles soient réelles que vous décidez qu’un acteur est retenu en otage, que ses réseaux sociaux ont été pris en charge par un groupe de conspirateurs maléfiques, et que tous ses messages récents sont des deepfakes de lui-même.

C’est ce qui arrive à un nombre alarmant de fans de l’acteur Zhang Zhehan, dans ce qui semble être une théorie du complot croissante.

La pensée conspiratrice caractérise de nombreuses conversations autour de la technologie, de la politique et de la culture Internet en général. Mais une théorie du complot qui peut se lier à l’intensité du fandom a une capacité particulièrement alarmante à devenir toxique et dangereuse. Quand j’ai écrit en 2016 que le fandom shipping « a de plus en plus pris toutes les caractéristiques d’un dogme religieux », je n’avais aucune idée à quel point les choses empireraient. À l’époque, les théories du complot fandom telles que Larry Stylinson (la croyance que Harry Styles et Louis Tomlinson de One Direction sont amoureux mais forcés de se cacher) étaient l’exception plutôt que la règle; maintenant, comme l’illustre le fandom de Zhang Zhehan, non seulement ces théories du complot fandom sont de plus en plus courantes, mais elles marient l’intensité et la ferveur du fandom avec les médias sociaux modernes et les pièges technologiques.

L’année dernière, Zhang a joué dans la série dramatique chinoise à succès Parole d’honneur. Le spectacle, une adaptation d’un roman queer danmei, était ouvertement homoérotique, dans la veine du hit de 2019 L’Indompté. La série a été un succès sur Netflix et a propulsé Zhang et sa co-vedette Gong Jun vers la célébrité internationale. Des légions de fans ont commencé à expédier les deux acteurs, un comportement typique des fans qui, dans la culture chinoise, est souvent fortement encouragé par les équipes marketing et souvent les acteurs eux-mêmes. Cependant, après une période promotionnelle désignée pour l’émission, le couple est généralement «cassé» et les fans s’attendent à ce qu’ils se séparent.

Cette approche de l’expédition axée sur les studios est l’inverse des fandoms américains, où les fans créent souvent des navires à partir de rien, à la grande consternation des studios qui n’ont aucune idée de quoi faire avec le monstre qu’ils ont créé. Il n’est pas surprenant que même après la période promotionnelle pour Parole d’honneur terminé, les fans internationaux ont continué à expédier « Junzhe » – le nom du navire pour Zhang Zhehan et Gong Jun.

Avant que l’un ou l’autre des acteurs ne puisse complètement passer de leur Parole d’honneur rôles, cependant, Zhang Zhehan s’est retrouvé au milieu d’un scandale impliquant sa prétendue visite d’un mémorial de guerre japonais si controversé qu’il a interdit à Justin Bieber de se produire en Chine. En quelques jours, la carrière de Zhang semblait terminée.

De nombreux fans chinois de Zhang sont passés à autre chose, mais son fandom international a été laissé à l’abandon. Un grand sous-ensemble de ces fans étaient des personnes qui expédiaient encore Junzhe et croyaient que les deux acteurs étaient toujours en communication régulière. Les fans ont lu les interviews et les publications sur les réseaux sociaux de Gong Jun, cherchant des preuves qu’il envoyait du soutien à l’homme qu’ils croyaient aimer.

Pendant ce temps, au début du printemps, Zhehan aurait retourné à l’affichage sous le pseudonyme « Zhang Sanjian.” Il a fait référence à sa nouvelle marque de vêtements, mais a également commencé à laisser entendre que l’équipe marketing de Gong Jun capitalisait toujours sur le navire Junzhe pour dynamiser sa carrière, alors que Zhang n’avait plus de carrière.

Ce développement ne signifiait qu’une chose pour les expéditeurs internationaux de Junzhe : le compte de Zhang Sanjian devait être faux.

De nombreux expéditeurs sont devenus convaincus que Zhang Sanjian était un imposteur créé par l’ancien directeur de Zhang et un groupe de cohortes, y compris son thérapeute. Ensuite, un petit groupe de fans de Twitter a franchi plusieurs énormes lignes éthiques : ils ont doxxé le thérapeute de Zhang et l’aurait signalé au gouvernement chinois comme anti-chinois – un acte qui pourrait avoir des conséquences extrêmement dangereuses pour lui et sa famille. Bien que Zhang insistant ait été victime d’un gouvernement autoritaire, ils ont armé ce même autoritarisme contre un ennemi perçu.

En avril, Zhang a repris ses publications sur Instagram. Au lieu de célébrer son retour, cependant, ces fans, désormais complètement convaincus que tous ses messages doivent être une imitation, ont créé des théories de plus en plus élaborées sur la manière dont cette imitation était réalisée. Ils signalé Le vrai compte Instagram de Zhang pour l’usurpation d’identité. Lorsque Zhang a récupéré son compte et a continué à publier du contenu, élaborer faux profond théories a émergé. En insistant sur le fait que ses vidéos devaient être fausses, ils ont ratissé Zhang lui-même sur les braises : il était trop « robotisé », son « œil tremblait », il « manquait de mouvement corporel », il était « effrayant ».

Lorsque Zhang a posté une photo de son chien, les expéditeurs ont décidé que la bande perverse de conspirateurs autour de lui avait remplacé son chien par un autre chien.

Cette dernière photo de Lufei sur le compte IG ? Il s’agit de l’analyse d’un vétérinaire pleinement qualifié (diplômé en sciences médicales vétérinaires, médecine vétérinaire et chirurgie vétérinaire) et ayant plus de 10 ans d’expérience en pratique clinique : FAKE.#ZhangZhehan pic.twitter.com/txX4ffhtPW — L’oiseau bleu (@bluebirdmuppet) 28 mai 2022

La chose la plus exaspérante à propos de la conspiration de Zhang Zhehan est à quel point elle n’est pas extraordinaire. De plus en plus, le fandom est inondé de conspirations comme celle-ci. En 2016, un vaste sous-ensemble des Sherlock fandom était tellement furieux du fait que la série n’a pas réuni Watson et Sherlock dans une relation étrange (une théorie du navire que les fans ont intitulée « la conspiration Johnlock » sans aucune conscience de soi apparente) qu’ils ont décidé qu’il devait y avoir un autre, épisode final entièrement secret de l’émission – un joker qui les a mis en colère et bouleversés lorsque l’émission totalement anodine qui a été créée la semaine après le Sherlock finale s’est avérée, en fait, ne pas être Sherlock.

Dans Guerres des étoiles fandom, le « JJ Cut » fictif du réalisateur JJ Abrams n’existe pas, et aucune preuve de son existence n’existe, mais les fans ont quand même créé toute une idéologie autour de lui. En ce moment même, le fandom One Direction s’effondre parce que Liam Payne vient d’ombrager Zayn Malik, au grand dam des expéditeurs de « Ziam » qui ont passé des années à construire arguments élaborés de terrier de lapin que les deux étaient dans une relation secrète fermée. Et ne commençons pas les récits de fans et la pensée magique autour du procès Depp-Heard.

Oui, bien sûr, les gens mentent, et bien sûr, de rares conspirations réelles se produisent ; mais à un moment donné, il devient irrationnel et irresponsable de donner la priorité à une croyance fandom – ou à toute croyance conspiratrice – au point que vous déformez continuellement la réalité. Dans ce cas, il n’y a aucune raison logique de croire que Zhang Zhehan mentait lorsqu’il a demandé aux expéditeurs de passer à autre chose et d’arrêter de harceler sa famille et ses amis. Maintenant, un fandom qui a passé des mois à s’unir pour le soutenir après un énorme revers personnel s’est maintenant pleinement engagé à le déshumaniser – à insister sur le fait qu’il n’est littéralement pas réel – tout cela au nom de «soutenir» une relation inexistante.

En regardant tout cela se dérouler, un de mes amis s’est dit que c’était peut-être le véritable impact dystopique des deepfakes – non pas que les deepfakes eux-mêmes déformeraient la réalité, mais que leur simple existence permet désormais aux gens de déformer la réalité par eux-mêmes.

Cela me semble instinctivement vrai. Cela ne se produit pas seulement dans le fandom; ça se passe sur internet. Alors que les théories du complot comme QAnon retiennent toute l’attention, ce sont les théories du complot comme Johnlock et Zhang Zhehan qui m’empêchent de dormir la nuit parce qu’elles sont des voies de radicalisation. les fans au bon coeur, les conditionnant à voir le monde principalement comme un fantasme, comme une bataille à enjeux élevés entre le bien et le mal. Cela n’aide pas que des décennies de culture Internet aient appris aux gens à être profondément analytiques, mais ne leur ont pas appris à penser de manière critique et rationnelle à ce qu’ils font.

Je ne sais pas comment te dire que ton préféré n’est pas un deepfake. Je ne sais pas comment vous dire que lorsque vous avez abandonné autant de vous-même à un puits sans fond de croyances, il est de votre responsabilité – envers vous-même et envers le monde – de vous traîner et d’avancer.