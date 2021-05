Les médias chinois ont salué Zhang Yufei comme «la nouvelle reine des papillons» après sa montée en flèche aux championnats nationaux de natation, lançant un avertissement d’intention avec les Jeux olympiques de Tokyo à moins de trois mois.

Le joueur de 23 ans a remporté cinq médailles d’or et une d’argent après l’action – qui a doublé en essais olympiques – s’est terminée samedi dans la ville côtière de Qingdao.

Elle a réussi un temps de 2: 05,44 au 200 m papillon féminin, de loin le temps le plus rapide au monde cette année, et a également réussi un blitz sur le reste du peloton pour remporter l’or au 100 m vol et au 50 m nage libre.

« Je me suis sentie épuisée ces trois derniers jours », a déclaré l’agence de presse Xinhua, qui a également pris part à des courses de relais.

«Je pense que je vais me concentrer sur le 100 m et le 200 m vol aux Jeux Olympiques.»

Zhang, qui était une décevante sixième lors de la finale du 200 m papillon aux Jeux de Rio 2016, pourrait être la vedette de la Chine dans la poule aux Jeux de Tokyo avec la participation de Sun Yang dans de sérieux doutes.

Sun, triple médaillé d’or olympique, se présentera devant le Tribunal arbitral du sport plus tard ce mois-ci, sa carrière étant en jeu.

Sun a été suspendu pendant huit ans par le TAS en février de l’année dernière pour avoir refusé de donner des échantillons lors d’un test de dopage surprise où un flacon de son sang a été écrasé avec un marteau.

Mais la plus haute juridiction suisse a annulé l’interdiction, dans une décision surprise dans laquelle elle a déclaré que le TAS était coupable de partialité.

Le Beijing Youth Daily a déclaré que Zhang était l’interprète exceptionnel de Qingdao.

« Les formidables progrès de la nouvelle reine des papillons Zhang Yufei sont les plus excitants et les plus encourageants pour les nageurs chinois et l’industrie de la natation », a déclaré le journal.

«Aux Jeux olympiques de Tokyo, Zhang Yufei… seule peut concourir pour deux médailles d’or et a une lourde responsabilité sur ses épaules.»

La Chine espère pouvoir égaler la performance de Liu Zige, qui a remporté la médaille d’or du 200 m papillon féminin aux Jeux de Pékin en 2008 et qui détient actuellement le record du monde.

Les Jeux de Tokyo 2020, qui ont été reportés l’été dernier en raison de la pandémie de coronavirus, devraient débuter le 23 juillet.

