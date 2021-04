AUGUSTA, Géorgie: Ingrid Lindblad, de Suède, avait un 2 sous 70 pour l’un des trois seuls tours sous la normale dans le vent et la fraîcheur jeudi, lui donnant une part de la tête avec Rose Zhang, la mieux classée, dans la ronde finale de la Amateur national féminin d’Augusta.

Zhang, la championne amateur américaine de 17 ans, a réussi son dernier trou pour un 72.

Ils étaient à 1 sous 143 alors que les 30 premiers se dirigent maintenant vers le domicile des Masters samedi pour le tour final. La dernière place est revenue à Maja Stark de Suède, qui joue à Oklahoma State. Elle a remporté une série éliminatoire à 5 pour la 30e et dernière place en roulant dans un birdie de 18 pieds au premier trou supplémentaire au n ° 10.

Les conditions à Champions Retreat étaient froides et venteuses, et cela se voyait dans le score. Olivia Mehaffey, d’Irlande du Nord, a été la seule à battre 70. Après avoir ouvert avec un 75, Mehaffley a tiré 32 sur les neuf premiers et a terminé avec huit pars consécutifs pour un 69.

Aujourd’hui, il y avait certainement beaucoup plus de vent et certains emplacements des épinglettes étaient beaucoup plus difficiles qu’hier, a déclaré Zhang. Mais je pense que le vent a vraiment rendu les scores beaucoup plus élevés, et c’était beaucoup plus difficile à jouer là-bas, en particulier trou par trou et coup par coup.

L’autre tour sous le par appartenait à Gina Kim (71).

Cela met en place un dernier groupe de deux des meilleures du golf amateur féminin pour la ronde finale à Augusta National. Zhang est n ° 1 au classement amateur féminin tandis que Lindblad, étudiante en deuxième année à LSU, est n ° 4.

Mehaffey et Auston Kim (72 ans) ont été un autre tir de retour à 144.

Zhang et Mehaffey faisaient partie des neuf joueurs qui auront une autre chance de concourir à Augusta National. Ils ont atteint le tour final de l’événement inaugural en 2019. L’Augusta National Women’s Amateur a été annulée l’année dernière en raison de la pandémie COVID-19.

Je veux dire, c’est Augusta National. Étaient sur cette scène en ce moment que le monde entier regarde, et il y aura plus de pression que je suis sûr que n’importe qui n’a jamais ressenti, a déclaré Mehaffey. Je pense que ce sera évidemment difficile. Vous devez en quelque sorte vous y préparer.

Kate Smith était à 4 sous lorsque le premier tour a été interrompu mercredi par de fortes tempêtes. Elle est revenue jeudi matin et a laissé tomber quatre tirs pour un 72, puis était sur ses talons pendant la majeure partie du deuxième tour. Elle était toujours sur le point de gagner une place dans la ronde finale jusqu’à un trois putt d’environ 20 pieds sur le 17e trou par 3.

Si elle avait terminé avec deux pars, 30 joueurs auraient terminé à 6 sur 150. Au lieu de cela, Smith faisait partie des séries éliminatoires à cinq, et elle a raté son putt birdie de 25 pieds.

Yu-Sang Hou, Amari Avergy et Lauren Hartlage ont également raté leurs chances de birdie pour égaler Stark.

Il y a deux ans, il y avait une série éliminatoire à 11 pour les 10 dernières places.

Les préliminaires terminés, les 82 joueurs sur le terrain se sont rendus vendredi à Augusta National pour une ronde d’entraînement. Ensuite, les 30 qui ont fait la coupe joueront pour le titre.

Jennifer Kupcho a remporté la première compétition nationale amateur féminine d’Augusta avec une charge dynamique sur les neuf derniers pour battre sa bonne amie, Maria Fassi.

Vous voyez ce que Maria et Jennifer ont fait il y a deux ans, a dit Mehaffey. C’était incroyable et cela a vraiment secoué le monde du golf. Je pense que c’est quelque chose que nous avons la capacité de faire à nouveau cette semaine, et ce serait très spécial à faire.

Plus de golf AP: https://apnews.com/hub/golf et https://twitter.com/AP_Sports