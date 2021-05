Zeyaadah passe le test de Cheshire Oaks mercredi | Actualités des courses

Zeyaadah met ses références Classic en jeu dans le passeport électronique Weatherbys Cheshire Oaks à Chester.

La pouliche entraînée par Roger Varian a actuellement une chance de 20-1 pour les Cazoo Oaks à Epsom le mois prochain, après avoir remporté ses trois départs en tant que juvénile.

La forme de son dernier succès dans les Listed Montrose Stakes à Newmarket en octobre a reçu un coup de pouce opportun lorsque Mystery Angel, finaliste, a remporté les Pretty Polly Stakes sur le même parcours dimanche.

Angus Gold, responsable des courses pour les propriétaires Shadwell Estate, a déclaré: «C’est une pouliche gentille et robuste – et elle a eu une bonne année l’année dernière.

«Elle a gagné sur un terrain difficile à Newmarket et a dû se débrouiller pour ce faire.

«Elle a mis un peu de temps à se ressaisir ce printemps. Roger lui-même a dit que nous la verrions mieux que ça, mais elle a fait assez pour commencer.

« De toute évidence, les Oaks approchent. Nous devons voir si elle est à la hauteur de cette classe ou non. »

Parmi les six adversaires de Zeyaadah mercredi se trouve Darlectable You – la propre sœur du triple vainqueur du Groupe 1 Too Darn Hot, qui tente de se démarquer à sa troisième tentative.

La fille de Dar Re Mi, entraînée par John et Thady Gosden, a terminé deuxième lors de ses débuts à Newcastle en décembre et a ensuite été portée près de chez elle lorsqu’elle a été frappée au cou à Newbury lors de sa réapparition le mois dernier.

« Elle a bien couru à Newbury pour la première fois cette année », a déclaré Thady Gosden.

«Quand elle a frappé le front, elle s’est juste un peu sentie seule, comme on pouvait s’y attendre.

«Ils ont évidemment eu beaucoup de pluie à Chester, qu’elle pourra, espérons-le, gérer.

« C’est une bonne course. Vous avez la pouliche de Mark Johnston (Dubai Fountain), qui a terminé quatrième dans le Fillies ‘Mile, et la pouliche de Roger Varian, qui a remporté le Montrose.

« C’est une course difficile, mais notre pouliche est en bonne forme et j’espère qu’elle courra bien. »

Ryan Moore fait équipe avec Nicest, formé à Donnacha O’Brien, qui a fait ses débuts gagnants à Leopardstown en juillet et a terminé cinquième à Divinely dans le groupe 3 Flame Of Tara Stakes au Curragh sur son seul autre départ.

« La fontaine de Dubaï est la plus évidente à battre ici au quatrième kilomètre de ses pouliches, et tout le reste doit considérablement augmenter si elle atteint ce niveau », a déclaré Moore à Betfair.

« Mais il y a des pouliches prometteuses contre elle, y compris l’invaincue mais pénalisée Zeyaadah et Nicest.

«La pouliche de Donnacha a remporté une belle jeune fille à Leopardstown lors de ses débuts, puis s’est bien formée dans la compagnie du groupe 3 la prochaine fois, venant remporter sa course à l’intérieur mais s’enlisant peut-être dans le sol lourd.

« Elle a un grand pedigree, étant du pharaon américain de Chicquita, et ce voyage sur une surface, espérons-le, bien meilleure que le Curragh devrait lui convenir. »

Aidan O’Brien selle la jeune fille de cinq courses La Joconde – tandis que Ahandfulofsummers de Fozzy Stack est un troisième coureur irlandais formé, et Quenelle D’Or d’Hugo Palmer complète le peloton.

George Boughey espère que l’expérience relative de Navello jouera en sa faveur dans l’ICM Stellar Sports Lily Agnes Conditions Stakes.

« Un tirage au sort, j’espère qu’il est assez rapide loin des portes pour tenir sa position », a déclaré Boughey.

«Ce serait un cinq assez rapide pour lui à Chester. Si nous pouvons avancer, je pense qu’il peut courir une très grande course.

«Il est allé à Bath, Wolverhampton et Brighton et est le cheval le plus expérimenté de la course.

« Il semble s’être amélioré même dans les semaines qui se sont écoulées depuis sa dernière descente. Nous espérons avoir une grosse course. »

Moore se méfie d’un match nul dans la stalle cinq pour sa monture, l’armure entraînée par Richard Hannon.

Le poulain de No Nay Never a justifié le favoritisme lors de ses débuts gagnants à Doncaster le mois dernier.

« Je sais que ce n’était qu’une course de quatre coureurs, mais il était professionnel et déterminé pour moi lorsqu’il a remporté plus de cinq stades sur un terrain rapide à Doncaster lors de ses débuts », a déclaré Moore.

«Comme beaucoup de chantiers, je suppose, les écuries laissent normalement beaucoup de travail avec leurs juvéniles, donc c’était encourageant qu’il puisse faire le travail dès la première fois.

« Nous connaissons tous le score avec le match nul ici, et la nécessité de commencer rapidement, et j’aurais pu faire mieux que décrocher cinq, clairement.

« Ce sera un terrain différent pour lui ici aussi. »

Les autres gagnants précédents de la formation à sept finalistes sont Beauzon de David O’Meara, Devious Angel de Tom Dascombe et Lucy Lulu de l’écurie de Roger Fell.