“Zeros and Ones”, “Juliet, Naked” et plus de joyaux du streaming

Une nouvelle année est à nos portes et vos services de streaming par abonnement ont ajouté de nombreux nouveaux films – bien que, à première vue, pas grand-chose en dehors du roulement habituel des titres. Mais nous avons relevé quelques exceptions notables, un mélange éclectique de thrillers d’action, de comédies romantiques, de documentaires stimulants et bien plus encore.

“Des zéros et des uns” (2021)

Diffusez-le sur Hulu.

Malheureusement, peu de grands cinéastes ont profité de l’occasion pour dramatiser les détails de la vie quotidienne dans la pandémie de Covid-19. Abel Ferrara était une exception notable, élaborant cette histoire maigre et méchante (moins de 90 minutes) d’un soldat américain à louer (Ethan Hawke) tentant de déjouer un complot visant à faire sauter le Vatican dans une Rome verrouillée. Cela ressemble à un thriller de formule, mais Ferrara ne fonctionne pas avec des formules ; il travaille avec des vibrations, et le sens épais de la paranoïa et de la solitude de l’ère pandémique est palpable et puissant. De plus, Hawke est au sommet de son art, dépeignant non seulement le rôle principal mais aussi le frère révolutionnaire de ce personnage, une double performance qui permet à l’acteur de jouer deux types qu’il maîtrise particulièrement bien : l’homme sauvage déséquilibré et le professionnel austère et étroitement blessé. .