Zero to hero: Kane envoie les fans anglais gémissants dans un virage serré après que le but ait aidé les Allemands à l’Euro 2020

Sans but à l’Euro 2020 avant la rencontre des huitièmes de finale avec le vieil ennemi allemand, Kane subissait un tournoi à oublier.

L’homme de Tottenham était apparu en dehors du rythme lors des trois matchs de la phase de groupes, avec des suggestions selon lesquelles le patron de l’Angleterre, Gareth Southgate, ferait peut-être mieux de se passer des services de son capitaine en faveur de la gamme de jeunes talents à sa disposition.

Lorsque Southgate a gardé la foi avec Kane contre les Allemands, cela ressemblait à une décision qui s’était mal retournée après une autre performance lamentable en première mi-temps de l’homme de Tottenham dans laquelle il n’a réussi que huit touches et a raté une chance en or juste avant la pause lorsqu’il a été présenté avec le but à sa merci et seul Manuel Neuer à battre.

A la pause, certains observateurs criaient à Southgate pour présenter des personnalités comme Rashford ou Sterling.

Inapte ou tout simplement hors de forme, Kane était clairement en difficulté – et l’élan contre le capitaine anglais montait en ligne.

Harry Kane a fait quelque chose à son genou et on dirait qu’il doit se retirer. Personnellement, je le ferais sortir de toute façon, j’étais inexistant. #EURO2020#FR#GER – Tweet des EUROs (@Football__Tweet) 29 juin 2021

Harry Kane organise le pire tournoi de tous les attaquants de première classe en Europe. Au moins, Mbappé s’est impliqué dans le jeu et a créé un danger pour l’opposition, Kane a été un fantôme complet, sauf lorsqu’il a essayé de tirer un Benzema et de jouer des balles surchargées à Kalvin Phillips. – Zach Lowy (@ZachLowy) 29 juin 2021

Blessure ou pas de blessure, Kane devrait être le premier pour #FR si cela continue. (Cue un but Kane maintenant.) – Samuel Luckhurst (@samuellluckhurst) 29 juin 2021

Il est temps d’amener Sancho… – Erling Haaland (@ErlingHaaland) 29 juin 2021

Mais tout cela a changé en l’espace de 11 minutes et demie.

Tout d’abord, Raheem Sterling a mis la main sur un centre de Luke Shaw pour passer le ballon devant Neuer et donner l’avantage à l’Angleterre.

C’était le troisième but de l’ailier de Manchester City du tournoi alors qu’il poursuivait sa résurgence d’après-saison après une campagne difficile avec son club.

3 – Raheem Sterling n’est que le deuxième joueur à inscrire chacun des trois premiers buts anglais d’une édition d’un tournoi majeur (Coupe du Monde/EURO), après @GaryLineker l’a fait à la Coupe du monde 1986. La magie. pic.twitter.com/SDfOiN3GSR – OptaJoe (@OptaJoe) 29 juin 2021

Mais plus était à venir lorsque Kane a finalement éclaté sa cerise sur l’Euro 2020. Un autre bon travail sur la gauche de Jack Grealish s’est terminé par un centre de Kane, qui a hoché la tête devant Neuer à bout portant.

Le skipper des Trois Lions a été assailli – et la réponse des fans de Kane à ses sceptiques en ligne a été rapide à venir.

Pas en forme ? Doit être abandonné ? Harry Kane arrive dans le plus gros match d’Angleterre à ce jour.#EURO2020 | #FR#GERpic.twitter.com/iMG9UmjETW – Objectif (@goal) 29 juin 2021

Non. Jamais. Doute. Harry Kane pic.twitter.com/jSFerEmIlQ – Trevor Lloyd (@Trevorlloyd92) 29 juin 2021

Les sceptiques de Kane ??????? pic.twitter.com/nl6OTCD0A0 – Conner (@ConnerG_E) 29 juin 2021

Tous les fans anglais voyant Harry Kane marquer pic.twitter.com/ovoIt8C6kY – ODDSbible (@ODDSbible) 29 juin 2021

L’Angleterre a remporté sa première victoire en phase à élimination directe contre l’Allemagne en 55 ans et se dirige ensuite vers un quart de finale contre la Suède ou l’Ukraine à Rome samedi.

Le manager Southgate a également été félicité pour son approche, privilégiant le contrôle et la gestion du jeu au flair – bien que ce soit sans aucun doute l’introduction du non-conformiste Aston Villa Grealish pour Bukaya Saka sur 69 minutes qui a contribué à injecter une puissance bien nécessaire dans l’attaque anglaise.

Jack Grealish. CHANGEUR DE JEU. pic.twitter.com/NZwgmK4DA8 – ESPN FC (@ESPNFC) 29 juin 2021

C’était une question de soulagement personnel pour Kane, car les fans espèrent que sa première frappe à l’Euro 2020 ouvrira les vannes pour bien d’autres.