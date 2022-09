Zéro mort à ce jour dans la chasse aux primes de l’Alberta contre le sanglier envahissant

Un programme de primes présenté comme un remède au problème des sangliers en Alberta n’a fait aucun mort au cours des cinq mois depuis que la province a déclaré la saison ouverte sur les porcs envahissants.

Depuis le 1er avril, la province offre aux Albertains des récompenses pour la preuve de la mort de sangliers dans le cadre de deux programmes pilotes – dans le cadre d’un effort plus vaste visant à éliminer les porcs sauvages, y compris une surveillance accrue et une nouvelle compensation pour les agriculteurs.

Un prix est sur les têtes de porcs sauvages; plus précisément, leurs oreilles.

Une « incitation au piégeage des sondeurs entiers » de deux ans encourage l’élimination des troupeaux de sangliers. Les trappeurs sont payés 75 $ par paire d’oreilles, dans l’espoir qu’ils ont tué un sondeur entier.

Un programme distinct d’un an offre aux chasseurs 75 $ pour chaque paire d’oreilles qu’ils remettent.

Depuis cette semaine, cependant, pas un seul chasseur de primes n’a reçu de récompense, ce qui soulève des inquiétudes quant à l’efficacité de la chasse.

Dans une déclaration à CBC mardi, la province a déclaré qu’aucune prime n’avait été perçue à ce jour.

« À la recherche d’une nouvelle créature »

Terry Fisher, un chasseur de longue date de De Winton, un hameau des contreforts du sud de l’Alberta, veut aider la province à régler son problème. Mais essayer de traquer un cochon sauvage ressemble à une “impasse”, a-t-il déclaré.

Alors que les chasseurs peuvent être discrets sur leurs terrains de chasse, le gouvernement manque d’informations sur les endroits où chercher des sangliers, a-t-il déclaré.

Les babillards en ligne dédiés à la chasse sont remplis de messages d’Albertains à la recherche d’indices sur la façon et le lieu de récolter les animaux. La province ne communique pas les emplacements “en raison de problèmes de confidentialité”, indique-t-elle.

“Je ne peux pas savoir où ils sont”, a déclaré Fisher. “Vous êtes toujours à la recherche d’une nouvelle créature. Et pour cela, il n’y a aucune information.”

Si la province veut de l’aide pour les éliminer, il faut en faire plus pour éduquer les chasseurs potentiels, a-t-il déclaré.

“Ils parlent de la façon dont cela pourrait être proche, vous savez, des proportions épidémiques. OK, alors où est-ce?”

L’Alberta s’est efforcée d’éliminer les gros animaux à défense. Le sanglier est l’une des espèces envahissantes les plus destructrices et à propagation rapide sur le continent.

La population de porcs sauvages de la province comprend des sangliers eurasiens, mais aussi des hybrides de la race eurasienne et des porcs domestiques – des animaux de ferme échappés et leurs descendants.

Les cochons sont incroyablement destructeurs.

Ils piétinent les habitats naturels, dévorent les récoltes et harcèlent le bétail. Ils contaminent les sources d’eau en se vautrant dans les zones humides et véhiculent des maladies qui peuvent se propager aux porcs domestiques.

Un expert prévient que les cochons sauvages peuvent déjouer les chasseurs de primes qui tentent de les retrouver. (Soumis par Ryan Brook)

La prime de chasse de l’Alberta se poursuivra jusqu’au 31 mars 2023. Le côté trappeur du programme se poursuivra jusqu’au printemps 2024.

À ce jour, le district municipal de Bonnyville, le district municipal de Peace et le comté de Stettler ont signé avec les deux pilotes.

Ryan Brook, professeur agrégé au département d’agriculture de l’Université de la Saskatchewan et directeur du Canadian Wild Pig Research Project, s’est dit heureux qu’aucune prime n’ait été réclamée.

La chasse est un outil de gestion inefficace pour les porcs sauvages et aggravera probablement le problème, a-t-il déclaré.

“Le gouvernement de l’Alberta a mis en place beaucoup de bonnes actions”, a déclaré Brook. “À bien des égards, ils ont dirigé le pays en matière de lutte contre les cochons sauvages. Cette prime n’en faisait pas partie.”

Déjouer la chasse ?

La chasse dispersera les porcs dans le paysage et les rendra plus nocturnes et insaisissables, a déclaré Brook.

Les animaux apprendront à éviter les menaces et à déjouer les chasseurs, a-t-il déclaré.

“Malheureusement, la chasse sportive a joué un rôle majeur dans l’augmentation des populations et leur propagation”, a-t-il déclaré.

“Maintenant, ils occupent plus d’un million de kilomètres carrés au Canada… et ils s’étendent dans les Prairies, complètement hors de contrôle.”

Je déconseille tout travail de bricolage, en général, sur les porcs. -Ryan Brook

Le piégeage est le plus efficace pour exterminer les porcs sauvages, mais cela devrait être un effort coordonné qui capture et tue un sondeur entier, a-t-il déclaré.

“Des pièges faits maison et sortir et tirer sur des groupes de porcs, dans les deux cas, est presque une voie garantie pour aggraver le problème.

“Je déconseille tout travail de bricolage, en général, sur les porcs.”

La province devrait abandonner la chasse aux primes, comme elle l’a fait auparavant, a déclaré Brook.

L’ancien programme de primes au sanglier de l’Alberta, lancé en 2008, payait 50 $ une fois la preuve de la mise à mort fournie.

Plus de 1 000 sangliers ont été tués dans le cadre de ce programme, qui a été arrêté en 2017. Un rapport gouvernemental de l’époque note que l’intérêt diminuait et que la chasse pourrait rendre les porcs plus méfiants et difficiles à suivre.

Chez Hog Wild Specialties, sur un terrain près de Mayerthorpe, à 135 kilomètres au nord-ouest d’Edmonton, les chasseurs traquent le sanglier – sur des terres de chasse clôturées – depuis des années.

Earl Hagman, propriétaire de l’entreprise, élève les animaux pour la viande et organise également des chasses guidées.

Il ne conteste pas la prime du gouvernement, mais se demande si les chasseurs auront beaucoup de chance en traquant les cochons dans la nature.

Hagman a déclaré qu’il recevait souvent des appels de chasseurs cherchant des informations sur l’endroit où trouver les bêtes dans la brousse, mais a déclaré qu’il n’en avait pas vu depuis des années.

Il a commencé à élever et à commercialiser du sanglier européen en 1991. À l’époque, les éleveurs étaient encouragés par la province à diversifier leurs activités.

Les porcs ont été promus comme une option d’élevage robuste et savoureuse, mais il n’y avait aucune exigence pour un confinement sécurisé. Et peu de gens croyaient que les porcs pouvaient prospérer pendant les hivers froids de l’Alberta.

Hagman organise plus de 100 chasses en captivité chaque année et a déclaré que les clients devenaient rapidement accros au défi et à la récolte.

“Ils aiment la viande. Ils reviennent encore et encore pour la viande.”