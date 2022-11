SHANGHAI –

À peine un mois après s’être octroyé de nouveaux pouvoirs en tant que dirigeant potentiel à vie de la Chine, Xi Jinping fait face à une vague de colère publique sans précédent depuis des décennies, déclenchée par sa stratégie “zéro COVID” qui entrera bientôt dans sa quatrième année.

Les manifestants sont descendus dans les rues ce week-end dans des villes comme Shanghai et Pékin, critiquant la politique, confrontant la police – et appelant même Xi à démissionner. Les étudiants de certaines universités ont également protesté.

Les manifestations à grande échelle sont sans précédent depuis que l’armée a écrasé le mouvement pro-démocratie dirigé par des étudiants en 1989 et centré sur la place Tiananmen à Pékin.

La plupart des manifestants ont concentré leur colère sur les restrictions qui peuvent confiner les familles chez elles pendant des mois et ont été critiquées comme n’étant ni scientifiques ni efficaces. Certains se sont plaints que le système ne répondait pas à leurs besoins.

Les appels à la démission de Xi et à la fin du Parti communiste qui a dirigé la Chine pendant 73 ans pourraient être qualifiés de sédition, passible de prison.

En réponse, la police de Shanghai a utilisé du gaz poivré pour chasser les manifestants, et des dizaines ont été arrêtés lors de ratissages et emmenés dans des fourgons et des bus de police. Le vaste appareil de sécurité intérieure de la Chine est également réputé pour identifier les personnes qu’il considère comme des fauteurs de troubles et les récupérer plus tard lorsque peu de personnes regardent.

La possibilité de nouvelles manifestations n’est pas claire. Les censeurs du gouvernement ont nettoyé Internet des vidéos et des messages les soutenant. Et les analystes disent qu’à moins que des divisions n’émergent, le Parti communiste devrait être en mesure de contenir la dissidence.

Les mesures strictes de la Chine ont été initialement acceptées pour minimiser les décès tandis que d’autres pays ont subi des vagues dévastatrices d’infections, mais ce consensus a commencé à s’effriter ces dernières semaines.

Alors que le parti au pouvoir affirme que les mesures anti-coronavirus doivent être “ciblées et précises” et perturber le moins possible la vie des gens, les responsables locaux sont menacés de perdre leur emploi ou d’autres sanctions en cas d’épidémie. Ils ont réagi en imposant des quarantaines et d’autres restrictions qui, selon les manifestants, dépassent ce que le gouvernement central autorise.

Le gouvernement non élu de Xi ne semble pas trop préoccupé par les difficultés apportées par la politique. Ce printemps, des millions d’habitants de Shanghai ont été placés sous un confinement strict qui a entraîné des pénuries alimentaires, un accès restreint aux soins médicaux et des difficultés économiques. Néanmoins, en octobre, le secrétaire du parti de la ville, un loyaliste de Xi, a été nommé au poste de n°2 du Parti communiste.

Le parti impose depuis longtemps une surveillance et des restrictions de voyage aux minorités, notamment aux Tibétains et aux groupes musulmans tels que les Ouïghours, dont plus d’un million ont été détenus dans des camps où ils sont contraints de renoncer à leur culture et à leur religion traditionnelles et de jurer fidélité à Xi.

Mais les manifestations de ce week-end comprenaient de nombreux membres de la classe moyenne urbaine éduquée de la majorité ethnique Han. Le parti au pouvoir compte sur ce groupe pour respecter un accord post-Tiananmen non écrit d’accepter un régime autocratique en échange d’une meilleure qualité de vie.

Maintenant, il semble que l’ancien arrangement a pris fin alors que le parti applique le contrôle au détriment de l’économie, a déclaré Hung Ho-fung de l’Université Johns Hopkins.

“Le parti et le peuple essaient de rechercher un nouvel équilibre”, a-t-il déclaré. “Il y aura une certaine instabilité dans le processus.”

Pour évoluer vers quelque chose à l’échelle des manifestations de 1989, il faudrait des divisions claires au sein de la direction qui pourraient être mises à profit pour le changement, a déclaré Hung.

Xi a pratiquement éliminé ces menaces lors d’un congrès du parti en octobre. Il a rompu avec la tradition et s’est octroyé un troisième mandat de cinq ans à la tête du parti et a rempli de loyalistes le Comité permanent du Politburo composé de sept membres. Deux rivaux potentiels ont été envoyés à la retraite.

“Sans le signal clair des divisions des chefs de parti … je m’attendrais à ce que ce type de protestation ne dure pas très longtemps”, a déclaré Hung.

Il est “inimaginable” que Xi recule, et le parti est expérimenté dans la gestion des manifestations, a déclaré Hung.

La Chine est désormais le seul grand pays qui tente encore d’arrêter la transmission du virus qui a été détecté pour la première fois dans la ville centrale de Wuhan fin 2019.

Le chef normalement favorable de l’Organisation mondiale de la santé a qualifié le “zéro COVID” d’insoutenable. Pékin a rejeté ses remarques comme irresponsables, mais l’acceptation publique des restrictions s’est émoussée.

Les personnes mises en quarantaine chez elles dans certaines régions disent manquer de nourriture et de médicaments. Et le parti au pouvoir a fait face à la colère face à la mort de deux enfants dont les parents ont déclaré que les contrôles antivirus ont entravé les efforts pour obtenir des soins médicaux d’urgence.

Des manifestations ont ensuite éclaté après qu’un incendie a tué jeudi au moins 10 personnes dans un immeuble d’appartements de la ville d’Urumqi, dans le nord-ouest, où certains habitants sont enfermés chez eux depuis quatre mois. Cela a provoqué une vague de questions en colère en ligne pour savoir si les pompiers ou les personnes essayant de s’échapper étaient bloqués par des portes verrouillées ou d’autres restrictions pandémiques.

Pourtant, Xi, un nationaliste ardent, a politisé la question au point que la sortie de la politique “zéro COVID” pourrait être considérée comme une perte pour sa réputation et son autorité.

“Zero COVID” était “censé démontrer la supériorité du” modèle chinois “, mais a fini par démontrer le risque que lorsque des régimes autoritaires commettent des erreurs, ces erreurs peuvent être colossales”, a déclaré Andrew Nathan, spécialiste de la politique chinoise à l’Université de Columbia. Il a édité The Tiananmen Papers , un compte rendu d’initié de la réponse du gouvernement aux manifestations de 1989.

“Mais je pense que le régime s’est reculé dans un coin et n’a aucun moyen de céder. Il a beaucoup de force, et si nécessaire, il l’utilisera”, a déclaré Nathan. “S’il a pu conserver le pouvoir face aux manifestations pro-démocratie de 1989, il peut le faire à nouveau maintenant.”

Le journaliste d’Associated Press Kanis Leung et la chercheuse Alice Fung à Hong Kong ont contribué à ce rapport.