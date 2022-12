Zéro Covid en Chine : le pays se prépare à un impact alors que le virus “se propage rapidement”

Note de l’éditeur: Une version de cette histoire est apparue dans le bulletin d’information de CNN Pendant ce temps en Chine, une mise à jour trois fois par semaine explorant ce que vous devez savoir sur l’essor du pays et son impact sur le monde. Inscrivez-vous ici.



Pékin

CNN

—



La Chine se prépare à une vague sans précédent de cas de Covid-19 alors qu’elle démantèle une grande partie de sa politique répressive zéro-Covid, avec un expert de premier plan avertissant que les variantes d’Omicron se «répandaient rapidement» et des signes d’une épidémie secouant la capitale du pays.

Les changements se sont poursuivis lundi alors que les autorités ont annoncé une désactivation de la fonction de suivi de la santé «carte d’itinéraire mobile» prévue pour le lendemain.

Le système, qui est distinct du système de balayage des codes de santé encore requis dans un nombre réduit d’endroits en Chine, avait utilisé les données des téléphones portables des personnes pour suivre leur historique de voyage au cours des 14 derniers jours dans le but d’identifier ceux qui se sont rendus dans un ville avec des zones désignées «à haut risque» par les autorités.

Cela avait été un point de discorde pour de nombreux Chinois, notamment en raison de préoccupations concernant la collecte de données et son utilisation par les gouvernements locaux pour interdire l’entrée à ceux qui ont visité une ville avec une “zone à haut risque”, même s’ils n’y sont pas allés. à ces zones au sein de cette ville.

Mais alors que la mise au rebut de certaines parties de l’infrastructure zéro Covid s’accélère, des questions se posent sur la manière dont le système de santé du pays gérera une épidémie de masse.

Tout au long du week-end, certaines entreprises ont été fermées à Pékin et les rues de la ville étaient en grande partie désertes, les habitants étant tombés malades ou craignant d’attraper le virus. Les plus grandes foules publiques vues se trouvaient à l’extérieur des pharmacies et des cabines de test Covid-19.

Vendredi, le média China Youth Daily a documenté des files d’attente de plusieurs heures dans une clinique du centre de Pékin et a cité des experts anonymes appelant les résidents à ne pas se rendre dans les hôpitaux, sauf si nécessaire.

Les agents de santé de la capitale étaient également aux prises avec une augmentation des appels d’urgence, y compris de la part de nombreux résidents positifs au Covid présentant des symptômes légers ou inexistants. Un responsable de l’hôpital a appelé samedi les résidents dans de tels cas à ne pas appeler la ligne d’assistance téléphonique des services d’urgence de type 911 de la ville pour la garder gratuite pour les personnes gravement malades.

Le volume quotidien d’appels d’urgence est passé de ses 5 000 habituels à plus de 30 000 ces derniers jours, a déclaré Chen Zhi, médecin-chef du Centre d’urgence de Pékin, selon les médias officiels.

Covid “se propageait rapidement” grâce à des variantes hautement transmissibles d’Omicron en Chine, a déclaré un expert de premier plan de Covid-19, Zhong Nanshan, dans une interview publiée samedi par les médias d’État.

“Peu importe la force de la prévention et du contrôle, il sera difficile de couper complètement la chaîne de transmission”, a déclaré Zhong, qui a été une voix publique clé depuis les premiers jours de la pandémie en 2020, cité par Xinhua.

Le retour rapide des tests à l’échelle nationale et le passage de nombreuses personnes à utiliser des tests antigéniques à domicile ont également rendu difficile l’évaluation de l’étendue de la propagation, les données officielles semblant désormais dénuées de sens.

Les autorités ont enregistré 8 626 cas de Covid-19 à travers la Chine dimanche, en baisse par rapport au nombre de 10 597 de la veille et au sommet de plus de 40 000 cas quotidiens à la fin du mois dernier. Les reportages de CNN depuis Pékin indiquent que le nombre de cas dans la capitale chinoise pourrait être beaucoup plus élevé que celui enregistré.

Une note vue sur un immeuble résidentiel à Pékin est révélatrice de la situation plus large, en lisant: “En raison de la grave situation épidémique de ces derniers jours, le nombre d’employés qui peuvent venir travailler est sérieusement insuffisant, et le fonctionnement normal de l’appartement a été grandement affecté et contesté.

Le pays n’est qu’à quelques jours d’un assouplissement majeur de ses mesures zéro Covid de longue date, qui a constitué un changement vertigineux pour de nombreux Chinois vivant sous les contrôles stricts du gouvernement et a alimenté un récit de longue date sur la mort de Covid-19.

Mercredi dernier, les hauts responsables de la santé ont fait un retour en arrière radical des tests de masse, de la quarantaine centralisée et des règles de suivi du code de la santé sur lesquelles ils s’étaient appuyés pour contrôler la propagation virale. Certains aspects de ces mesures, tels que l’utilisation du code de santé dans des endroits désignés et la quarantaine centrale des cas graves, ainsi que l’isolement à domicile des cas, demeurent.

Des experts extérieurs ont averti que la Chine pourrait être sous-préparée pour faire face à l’augmentation attendue des cas, après la décision surprise de lever ses mesures à la suite des protestations nationales contre la politique, de l’augmentation du nombre de cas et de la hausse des coûts économiques.

Bien qu’Omicron puisse provoquer une maladie relativement plus bénigne par rapport aux variantes antérieures, même un petit nombre de cas graves pourrait avoir un impact significatif sur le système de santé dans un pays de 1,4 milliard d’habitants.

Zhong, dans l’interview avec les médias d’État, a déclaré que la priorité absolue du gouvernement devrait désormais être les injections de rappel, en particulier pour les personnes âgées et les autres personnes les plus à risque, en particulier avec le Nouvel An lunaire à venir le mois prochain – une période de pointe où les résidents urbains rendent visite à des parents âgés et retourner dans les villes natales rurales.

Les autorités sanitaires ont ordonné dimanche des améliorations des capacités médicales dans les zones rurales d’ici la fin du mois.

Les mesures à prendre comprennent l’augmentation des services et des lits de soins intensifs, le renforcement du personnel médical pour les soins intensifs et la création de davantage de cliniques pour les fièvres, a déclaré la Commission nationale chinoise de la santé dans un communiqué.

Pendant ce temps, les experts ont averti qu’un manque d’expérience avec le virus – et des années de couverture médiatique de l’État se concentrant sur ses dangers et son impact à l’étranger, avant un récent changement de ton – pourraient pousser ceux qui n’ont pas un besoin critique à demander des soins médicaux, ce qui est encore plus écrasant. systèmes.

Bob Li, un étudiant diplômé de Pékin, qui a été testé positif vendredi, a déclaré qu’il n’avait pas peur du virus, mais sa mère, qui vit à la campagne, est restée éveillée toute la nuit à s’inquiéter pour lui. “Elle trouve que le virus est une chose très, très effrayante”, a déclaré Li.

«Je pense que la plupart des habitants de la Chine rurale peuvent avoir des malentendus sur le virus, qui peuvent provenir de la surmédiatisation de ce virus par l’État au cours des deux dernières années. C’est l’une des raisons pour lesquelles les gens ont si peur », a-t-il déclaré, ajoutant qu’il soutenait toujours le traitement prudent du gouvernement face au Covid-19 pendant la pandémie.

Il y a des efforts clairs pour apaiser les inquiétudes du public concernant Covid-19 – et ses effets d’entraînement, comme l’achat panique de médicaments.

Le chien de garde du marché chinois a déclaré vendredi qu’il y avait une “pénurie temporaire” de certains médicaments “vendus à chaud” et s’est engagé à réprimer les prix abusifs, tandis que le principal détaillant en ligne JD.com a déclaré la semaine dernière qu’il prenait des mesures pour assurer un approvisionnement stable après les ventes de certains médicaments ont augmenté de 18 fois cette semaine au cours de la même période en octobre.

Un hashtag tendance sur la plate-forme de médias sociaux chinoise fortement modérée Weibo au cours du week-end a présenté une interview dans les médias d’État avec un médecin de Pékin disant que les personnes testées positives pour Covid-19 mais qui n’avaient aucun symptôme ou des symptômes légers n’avaient pas besoin de prendre de médicaments pour récupérer.

« Les personnes atteintes d’infections asymptomatiques n’ont pas du tout besoin de médicaments. Il suffit de se reposer à la maison, de maintenir une bonne humeur et une condition physique », a déclaré Li Tongzeng, médecin en chef des maladies infectieuses à l’hôpital You An de Pékin, dans une interview liée à un hashtag visionné plus de 370 millions de fois depuis vendredi.