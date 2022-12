«Zero Covid», autrefois omniprésent, disparaît dans le pivot désordonné de la Chine

Pendant des mois, les commentaires des médias d’État et les experts ont mis en avant la menace d’Omicron pour justifier la politique stricte de confinement, de quarantaines massives et de tests du dirigeant chinois Xi Jinping qui a perturbé la vie quotidienne.

“Ils connaissaient la gravité d’Omicron, mais ils ne voulaient pas dire la vérité aux gens. Au lieu de cela, ils ont commencé à exagérer la gravité de la maladie, la virulence, afin de justifier la politique du “zéro Covid” », a déclaré Yanzhong Huang, spécialiste de la santé mondiale et chercheur principal au Council on Foreign Relations.

“Soudain, vous avez tous ces experts qui viennent justifier pourquoi cet assouplissement politique est nécessaire”, a-t-il déclaré, faisant référence aux responsables de la santé dont les messages autour de la pandémie ont radicalement changé ces derniers jours.

Le changement narratif discordant et provoquant un coup de fouet cervical de la Chine autour d’Omicron souligne le défi pour le parti alors qu’il tente d’empêcher que l’abandon soudain du «zéro Covid» cette semaine ne soit interprété comme un aveu d’échec et une tache sur l’héritage de M. Xi. Pendant des années, la Chine a poussé un récit triomphaliste sur son approche descendante et brutale pour éradiquer les infections, affirmant que seul le Parti communiste, sous la direction de M. Xi, avait la volonté et la capacité de sauver des vies.