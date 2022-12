Zero COVID a absolument martelé la Chine, mais l’abandon rapide des lois de confinement révèle l’étendue de la pression qu’elle subissait | Nouvelles du monde

Les derniers changements apportés à la façon dont la Chine classe et répond au COVID19 sont une indication supplémentaire qu’il n’y aura pas de retour en arrière sur le revirement soudain et dramatique du gouvernement.

Cela ne fait même pas trois semaines que l’annonce a été faite pour la première fois que la réponse à la pandémie était “optimisée”, et il semble déjà que la grande majorité des infrastructures et des règles qui régissaient la politique incroyablement stricte de zéro COVID de la Chine ont disparu.

Les gens n’ont plus besoin de scanner dans les lieux publics avec des codes de santé, de se faire tester régulièrement ou de se rendre dans une installation de quarantaine lorsqu’ils l’attrapent.

Le résultat est que le virus a balayé ce pays. On estime qu’il a déjà atteint un pic à Pékin avec plus de 50% des personnes infectées au cours des dernières semaines.

Dans ce contexte, les restrictions régissant les arrivées internationales n’avaient plus de sens, pas plus que la classification de la réponse en catégorie A. Les abandonner est un signal très fort que le gouvernement s’est vraiment engagé à rouvrir.

Les raisons sont claires, économiquement zéro COVID martelait absolument la Chine, la croissance a considérablement ralenti et des centaines de milliers de petites entreprises ont été mises à genoux. Les annonces d’assouplissement des visas de voyage d’affaires sont révélatrices.

Veuillez utiliser le navigateur Chrome pour un lecteur vidéo plus accessible





2:44

La Chine cache les décès dus au COVID



Il y a aussi eu les manifestations historiques qui ont balayé la Chine fin novembre – bien qu’elles n’en soient probablement pas la cause principale, elles ont probablement été une sorte de goutte d’eau pour un régime qui valorise la stabilité avant tout.

La difficulté désormais pour le gouvernement sera de gérer l’énorme vague d’infections et de décès.

Lire la suite:

La Chine met fin à la quarantaine COVID pour les arrivées internationales

Des chiffres précis ne sont plus publiés pour l’un ou l’autre, il est donc impossible de savoir à quel point les choses vont mal parmi une population à faible niveau d’immunité et avec environ 60% des plus de 80 ans non complètement vaccinés.

Mais il y a de plus en plus de preuves anecdotiques que les hôpitaux et les crématoriums de certains endroits sont débordés.

Beaucoup affirment que la Chine a eu le temps de mieux se préparer à ce moment et de gérer la réouverture plus progressivement. Le fait qu’il ne l’ait pas fait indique peut-être à quel point il était sous pression.