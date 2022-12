Zero 4 Heroes vise à fournir des chiens aux vétérans atteints de SSPT – Shaw Local

Les vétérans, les premiers intervenants et ceux qui sont en première ligne voient souvent des événements qui leur restent à jamais sous la forme d’un trouble de stress post-traumatique, et Chuck Wood vise à aider ces héros à traiter le SSPT à l’aide de chiens.

Wood a assisté à la réunion du conseil municipal de Marseille pour discuter de Zero 4 Heroes, son organisation caritative qui fournit des golden retrievers aux personnes souffrant de SSPT léger, ainsi que les deux premières années de frais alimentaires et vétérinaires.

“Tous nos héros, qu’ils servent dans le monde entier ou répondent aux urgences 24 heures sur 24, sept jours sur sept, méritent notre plus grand respect et notre soutien”, a déclaré Wood. “L’organisation est honorée et honorée d’offrir ce service à autant de héros qualifiés que possible.”

Wood a déclaré qu’il existe un processus de demande approfondi pour se qualifier, mais l’objectif de l’organisation est de fournir autant d’aide que possible aux anciens combattants.

Zero 4 Heroes fonctionne entièrement grâce aux dons, qui peuvent être effectués via venmo@zero4heroes, en envoyant un chèque à PO Box 221, Marseille, IL 61341, ou en se rendant sur le GoFundMe de l’organisation. page.