Zepto est à la tête des meilleures startups de LinkedIn en Inde : en savoir plus

Zepto, une application rapide de livraison de courses en ligne, a obtenu la première place tant convoitée sur la « Top Startups List 2023 » de LinkedIn en Inde. Zepto occupait auparavant la quatrième position dans le classement annuel des entreprises émergentes. En août, la société a atteint le statut de licorne, marquant ainsi la première licorne indienne de l’année, à la suite d’un impressionnant cycle de financement de série E qui a généré 200 millions de dollars.

BluSmart, une entreprise de covoiturage électrique, occupe la deuxième place de la liste, démontrant des performances constantes pendant trois années consécutives. Pendant ce temps, Exponent Energy, une start-up naissante de véhicules électriques, a fait des débuts remarqués en obtenant la quinzième position.

Le secteur de la fintech reste une force dominante dans le paysage des startups, avec quatre entrées cette année. Ditto Insurance décroche la troisième position, suivi de Fi à la septième place, Jar à la onzième et StockGro à la quatorzième. La « Top Startups List » de LinkedIn est formulée sur la base de données approfondies dérivées des actions de plus de 950 millions de membres sur la plateforme de réseautage professionnel.

Nirajita Banerjee, responsable de la rédaction chez LinkedIn Inde, a déclaré : « Cette liste constitue une ressource unique et exploitable pour les professionnels désireux de travailler dans de nouvelles entreprises qui révolutionnent le secteur et où l’on peut acquérir de nouvelles compétences. »

Les entreprises Edtech jouent également un rôle important dans la liste de cette année, GrowthSchool occupant la dixième position, suivie de Teachnook à la treizième et AccioJob à la dix-septième. Cette présence souligne la demande soutenue d’opportunités de perfectionnement, en particulier à la lumière des progrès technologiques rapides tels que l’IA.

De plus, Zepto a récemment élevé Ankit Agarwal, vice-président spécial (SVP) pour les produits, au poste de directeur des produits. Agarwal a rejoint Zepto en août 2022 et a travaillé avec des sociétés comme Adobe, Flipkart et Delhivery.

Contributions de l’IANS