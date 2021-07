Zepp Z lancé en Inde pour 25 999 INR, les ventes commencent le 20 juillet

Amazfit a terminé trois ans en Inde, et pour célébrer cette étape importante, Zepp Health – qui détient les marques Zepp et Amazfit – a annoncé aujourd’hui le Zepp Z sur le marché indien. Le Zepp Z est au prix de 25 999 INR (350 $/295 €) et il sera disponible à l’achat dans le pays à partir du 20 juillet sur Amazon.in.

Le Zepp Z arbore un écran tactile couleur AMOLED de 1,39 « avec une résolution de 454 x 454 pixels et une densité de pixels de 326 ppi. L’écran est recouvert de 2.5D Gorilla Glass 3, a une luminosité maximale de 550 nits et prend en charge plus de 50 cadrans.

La montre intelligente a une résistance à l’eau de 5 ATM et est livrée avec une surveillance de la fréquence cardiaque, une surveillance du niveau d’oxygène dans le sang et une surveillance du stress. Il peut également suivre votre sommeil et est livré avec 90 modes sportifs pour couvrir une grande variété d’activités.

Le Zepp Z dispose également d’un GPS et d’Alexa à bord. Ce dernier vous permet de contrôler les appareils domestiques intelligents, de régler des alarmes, de vérifier la météo et d’effectuer quelques activités supplémentaires via la montre intelligente lorsqu’elle est connectée à un smartphone.

En plus d’Alexa, vous bénéficiez également d’un assistant vocal hors ligne intégré avec le Zepp Z, qui prend en charge 58 commandes vocales pour vous aider à utiliser la smartwatch en mode mains libres.

Le Zepp Z pèse 40 grammes sans son bracelet en cuir et contient une batterie de 340 mAh annoncée pour offrir jusqu’à 15 jours d’endurance. Et une fois que la cellule est complètement vide, vous pouvez la recharger avec le chargeur magnétique sans fil fourni, qui prend 2,5 heures pour charger complètement la batterie.