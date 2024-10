ZEPHYR présente la Radeon RX 6800/6900 avec PCB blanc, quatre ans après la sortie d’AMD

ZEPHYR lance de nouvelles cartes graphiques Radeon RX 6800/6900, RX 7000 en préparation

Nouvelles cartes RDNA2.

C’est difficile à croire, mais certains partenaires de cartes AMD qui fabriquaient autrefois les cartes Radeon RX 6000 ne sont plus là, ce qui donne l’impression que c’est de l’histoire ancienne. Pourtant, aujourd’hui, la société chinoise Zephyr a annoncé de nouvelles cartes graphiques basées sur les GPU Navi 2X d’AMD. Cela signifie que la société lance ses premiers modèles Radeon RX 6000 haut de gamme près de quatre ans après l’annonce initiale des cartes.

La réaction immédiate de la communauté est de se demander pourquoi l’entreprise lance des cartes basées sur RDNA2 en 2024, et Zephyr a répondu à ces préoccupations. En bref, il s’agit de la première série de GPU haut de gamme de la société basée sur du matériel AMD, et ces cartes nécessitaient un refroidissement et une fabrication de PCB plus sophistiqués, plus sophistiqués que les conceptions GeForce RTX. Certains composants provenaient d’entreprises retraitées.

Cartes RX 6000, Source : Zephyr

Malgré ces défis, les exigences d’AMD pour ces cartes sont plus élevées que celles de NVIDIA, et Zephyr a dû travailler sur les chaînes d’approvisionnement en R&D et en PCB pour rassembler les matériaux nécessaires. Ils ont finalement réussi à y parvenir, et la meilleure nouvelle est peut-être que les cartes RX 7000 sont également en route, et devraient arriver dans les mois à venir.

Voici un spoiler : la conception du PCB de la série 7000 est déjà terminée et certains modèles comporteront des plaques chauffantes VC. — Zéphyr

Aujourd’hui, trois cartes ont été annoncées : les RX 6800, RX 6800 XT et RX 6900 XT. Tous partagent la même conception de refroidissement mais diffèrent par leurs spécifications et leur capacité thermique. Bien que le refroidisseur soit censé maintenir des températures entre 69°C et 73°C lors des tests de résistance Furmark, il existe encore quelques variations en fonction des modèles de cartes individuels.

Zephyr a fait un commentaire intéressant sur le RX 6900 XT. Ils ont révélé que la puce à l’intérieur de certaines de ces cartes provient en fait des modèles RX 6950 XT (qui utilisent la puce Navi 21 KXTX). Avec seulement une centaine de ces puces en stock, elles feront partie de la série Navi 21 XTX, ce qui signifie que certains utilisateurs pourraient se retrouver avec un GPU haut de gamme conçu pour plus de puissance (le 6950 XT a un TBP de 335 W, tandis que le 6900 XT est évalué à 300 W).

Zephyr n’a pas pour objectif d’être la première marque à lancer de nouveaux GPU. Au lieu de cela, ils se concentrent sur les joueurs soucieux de leur budget. En conséquence, les cartes RX 6000 sont proposées à un prix plus abordable. Le modèle RX 6900 XT est au prix de 2 999 RMB (environ 410 USD), tandis que les RX 6800 XT et RX 6800 sont au prix de 2 799 RMB (383 USD) et 2 499 RMB (342 USD) respectivement.

