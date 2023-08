Zenfone 10 : vous pouvez désormais précommander le nouveau téléphone d’Asus aux États-Unis

« Asus » Zenfone 10 est maintenant disponible en précommande aux États-Unis avec un prix de départ de 700 $. L’appareil avait été lancé au Royaume-Uni et en Europe le 29 juin, à partir de 750 £ au Royaume-Uni, et le téléphone a commencé à être expédié fin juillet.

Doté d’un processeur Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2, le Zenfone présente un design compact de 5,9 pouces pour ceux qui préfèrent un téléphone qui tient dans une seule main. Outre sa petite taille, le téléphone est livré avec une prise casque 3,5 mm et cinq couleurs : noir minuit, bleu étoilé, vert aurore, rouge éclipse et blanc comète.

Lors du test du téléphone, Andrew Lanxon de CNET a déclaré qu’il possédait un processeur puissant et fonctionnait bien pour les tâches ordinaires et les activités plus intenses comme les jeux. Il a noté que si Asus propose quatre ans de mises à jour de sécurité, le Zenfone n’est livré qu’avec deux ans de support logiciel. Selon le le communiqué de presse de l’entreprisela durée de vie de la batterie s’est améliorée de 13 % par rapport au dernier modèle et il est équipé du son surround 3D alimenté par l’audio Ozo.

L’appareil fonctionne sous Android 13 et peut être commandé via Asus ou Amazone. Si vous commandez un Zenfone 10 directement sur le site de l’entreprise d’ici le 30 septembre, vous recevrez également un cadeau supplémentaire : une paire d’écouteurs ROG Cetra True Wireless.

Avec son petit écran, le téléphone est quelque chose de rare sur un marché où les tailles d’écran standard sont plus grandes, allant de 6,1 à 6,3 pouces. La concurrence téléphonique est cependant forte, avec les sorties de Samsung, Apple, Google et OnePlus cette année. Le premier choix de CNET pour les petits téléphones est l’iPhone 13 Mini d’Apple.

Lire aussi : Meilleurs forfaits de téléphonie mobile de 2023 : nos meilleurs choix pour août