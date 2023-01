Zendejas rend le camp américain de janvier encore plus excitant

L’attaquant du Club America Alejandro Zendejas est le débutant du camp de janvier le plus attendu depuis des années pour l’équipe nationale masculine des États-Unis. Manuel Vélasquez/Getty Images

Chaque mois de janvier, le tournant de l’année inaugure un immense optimisme pour un avenir meilleur, que cette année sera les année. C’est particulièrement vrai pour l’équipe nationale masculine des États-Unis, qui appelle une équipe principalement basée sur la MLS de jeunes joueurs et de perspectives prometteuses pour avoir leur premier aperçu de la vie avec l’équipe nationale senior.

La liste de cette année regorge de nouveaux visages, de noms qui raviront les fans et les analystes quant à ce qui les attend. Lundi marque le début d’une semaine au cours de laquelle l’USMNT jouera une paire de matches amicaux – mercredi contre la Serbie, samedi contre la Colombie – qui nous permettront de jeter un premier coup d’œil à bon nombre d’entre eux.

Donc, sans manager à plein temps – l’assistant Anthony Hudson prend les rênes avec Gregg Berhalter en fin de contrat et aucune décision n’a encore été prise s’il se verra proposer un nouveau contrat ou s’il sera remplacé sur la route de la Coupe du monde 2026 à domicile sol – Jeff Carlisle et Kyle Bonagura d’ESPN se sont assis pour discuter de ce qui les excitait le plus cette semaine à Los Angeles.

Carlisle : Invariablement, au moins un ou deux joueurs sortent de chaque camp de janvier et prouvent qu’ils méritent un rôle plus important. Je regardais la liste de Dave Sarachan en 2018, et Walker Zimmerman était là-dedans. Tyler Adams était là aussi. Chacun n’avait qu’une seule casquette au moment de son arrivée, vous ne savez donc jamais quels joueurs vont se développer et tirer le meilleur parti de leur opportunité. De toute évidence, de grandes choses étaient prédites pour Adams, mais Zimmerman faisait partie d’une poignée de défenseurs dont le potentiel était vraiment imprévisible.

– Diffusez sur ESPN +: LaLiga, Bundesliga, plus (États-Unis)

Bonagur : Il y a toujours une certaine valeur dans les camps de janvier pour ces raisons, mais la dynamique ici est très différente de celle que nous avons vue depuis plusieurs années. Lorsque Sarachan était l’entraîneur par intérim, la liste avait essentiellement besoin d’une réinitialisation complète, il était donc utile de donner des opportunités aux jeunes joueurs qui étaient en lice pour des rôles importants. La compétition pour gagner un rôle significatif ce cycle sera beaucoup plus difficile, et sans un entraîneur à temps plein en place, toute sorte d’impression positive qu’un jeune joueur fait dans le camp ne se poursuivra pas.

En même temps, cependant, chaque fois que vous pouvez voir ces gars prometteurs ensemble sur le même terrain, cela va susciter un certain niveau d’intrigue. Brandon Vazquez est un gars qui, selon de nombreux fans, devrait faire partie de l’équipe de la Coupe du monde après une si bonne année avec le FC Cincinnati. Donc pour un joueur comme lui qui a une vraie chance de se frayer un chemin dans le mix en tant que contributeur potentiel dans ce cycle, je pense que c’est une belle opportunité de goûter à ce type d’environnement.

Carlisle : J’ajouterais que tout comme les gars peuvent se lever, les gars peuvent aussi tomber. Quand un John O’Brien sort d’une Coupe du monde 2002, on s’attend à ce qu’il soit un pilier pour la prochaine décennie. Cela n’a pas fonctionné de cette façon. Stu Holden était un autre exemple de ce genre; le bogue de blessure vient d’écraser sa carrière. L’équipe qui vient juste de participer à la Coupe du monde est jeune et talentueuse, et il semble que pour certains d’entre eux, le plafond est vraiment excitant, mais ce n’est pas garanti.

Bonagur : C’est en quelque sorte la raison pour laquelle il vaut la peine d’y prêter attention, n’est-ce pas? Parce que l’équipe est maintenant dans un endroit où elle essaie de construire et d’établir une profondeur de qualité.

L’appel dont on parle le plus dans ce camp est l’attaquant du Club America et américano-mexicain Alejandro Zendejas. Qu’est-ce qui le rend spécial et que pouvons-nous attendre de lui alors que l’USMNT a déjà tant d’options offensives talentueuses ?

Choix de l’éditeur 2 Connexe

Carlisle : Pour moi, c’est son produit final, qui a été un problème pour les États-Unis comme nous l’avons vu lors de la Coupe du monde. Pour chaque joueur engagé dans un bras de fer entre les États-Unis et le Mexique, cela ne finit pas toujours par être aussi important qu’il y paraissait à l’époque, mais il a contribué à l’une des plus grandes équipes de Mexique. L’Amérique est un club énorme qui attire beaucoup d’attention, et cela entraîne beaucoup de pression et d’attentes.

Cependant, tout ce camp est loin d’être idéal car il n’est pas aussi long que certains des autres camps. Zendejas est arrivé après une performance sensationnelle lors de son match de Liga MX contre Puebla samedi, devrait jouer contre la Serbie mercredi, puis il retournera à Mexico. Donc ça va être un bref aperçu, mais ils ne le feraient pas venir, de cette manière, s’il n’allait pas jouer. Compte tenu de l’attention portée à Zendejas, il sera fascinant de voir dans quelle mesure il répond à ces attentes.

Pourrait-il faire des progrès avec le groupe au complet? Nous verrons à quel point il est capable de défier les gars pour le temps de jeu, mais même si les États-Unis avaient de la profondeur dans les positions d’ailes, au moins pendant les qualifications, ils ont également subi de nombreuses blessures. Christian Pulisic a manqué de temps. Giovanni Reyna a raté le temps. Je pense toujours que la meilleure position de Brenden Aaronson est toujours en suspens. Je ne pense pas que vous puissiez avoir trop d’options en attaque.

Bonagur : Vous ne pouvez pas avoir trop de ces gars-là, surtout si l’on considère que les ailiers américains n’ont pas un excellent bilan en matière de blessures. Je pense que l’autre partie intéressante à considérer ici est que nous ne savons pas comment le prochain manager voudra mettre en place l’équipe. Nous sommes en quelque sorte conditionnés à tout voir à travers le 4-3-3 qu’ils ont utilisé sous Berhalter, mais qui peut dire que le prochain manager ne changera pas cela? Et par conséquent, les profils des joueurs sont différents et ils se positionnent sur le terrain de différentes manières.

Tant que nous n’aurons pas compris à quoi ressembleront les États-Unis sur le plan tactique, toutes ces questions n’ont pas vraiment de réponses définitives.

À part Zendejas, quels autres débutants avez-vous le plus hâte de voir goûter au jeu international senior ?

Bonagur : Vazquez et Zendejas sont probablement les noms qui suscitent le plus d’intérêt, mais il y a plusieurs joueurs que j’ai hâte de voir.

Lorsque vous regardez le tableau de profondeur des États-Unis, il n’y a pas vraiment d’option de sauvegarde claire pour Adams au milieu de terrain défensif – il est si clairement en avance sur quiconque joue à ce poste. Donc, de ce point de vue, je suis curieux de voir si Aidan Morris peut se frayer un chemin dans cette conversation. Il avait l’air si bien à venir et a subi un revers de blessure, donc ce sera une bonne opportunité pour lui.





Ensuite, je pense que Julian Gressel est un nom intéressant à voir sur cette liste, juste à cause de la trame de fond là-bas. Le fait que le milieu de terrain large d’origine allemande soit depuis longtemps l’un des meilleurs joueurs de la MLS, qu’il ait pu obtenir la citoyenneté et qu’il soit maintenant qualifié pour représenter les États-Unis grâce à ce processus à 29 ans en fait une histoire cool. .

Carlisle : Un autre nom que j’ajouterais est Eryk Williamson. Il a eu quelques regards prolongés sous Berhalter, mais évidemment une blessure l’a un peu distrait. Maintenant il est de retour.

Il y avait beaucoup d’amour dirigé vers le trio de milieu de terrain d’Adams, Musah et Weston McKennie pendant la Coupe du monde, mais je pense qu’il y a une inquiétude dans ce groupe qu’il n’y ait pas assez de qualité sur le ballon. Williamson est un gars qui, je pense, en fournit assez sur le plan défensif, et lorsqu’il est combiné avec sa capacité offensive, c’est un gars à surveiller pour voir s’il peut progresser dans ce cycle.

Et puis un dépliant total est Sam Rogers. C’est un gars à qui les Sounders de Seattle ont carrément dit qu’il n’était pas assez fort, qu’il n’était pas assez physique. Il a donc pris un chemin à travers l’USL, puis il a atterri en Norvège. Il a enregistré beaucoup de minutes l’année dernière pour Rosenborg, qui est l’un des plus grands clubs de Norvège, et a marqué six buts en tant que défenseur central en cours de route. Et ce n’est qu’en 23 apparitions.

Il est difficile de juger s’il verra le terrain avec Zimmerman et Aaron Long au camp, mais je pense que Rogers est une perspective intéressante, et nous verrons s’il est capable de transformer son temps en Norvège en un passage à une plus grande ligue.

Gabriel Slonina et Paxten Aaronson font tous deux partie de cette équipe, après avoir rejoint des clubs européens ce mois-ci. Auraient-ils été mieux servis en restant respectivement à Chelsea et à l’Eintracht Francfort et en s’installant dans leurs nouvelles maisons?

DIFFUSEZ FUTBOL AMERICAS SUR ESPN+ Herculez Gomez et Sebastian Salazar débattent des plus grands scénarios et décomposent les meilleurs moments forts que le football dans les Amériques a à offrir. Diffusez sur ESPN + (États-Unis uniquement)

Carlisle : C’est un peu là où tous les camps de janvier ne sont pas créés égaux. C’est un délai beaucoup plus court. Auparavant, c’était pendant tout le mois de janvier alors que cette année, le camp a commencé le samedi et le dernier match aura lieu sept jours plus tard. Donc, je ne pense pas que cela va nécessairement prendre une énorme bouchée du temps d’Aaronson avec Francfort.

Et tout cela se fait avec la bénédiction du club. Ils n’avaient pas à le relâcher. S’ils voulaient qu’il reste, ils auraient pu baisser le pied. Je pense que dans leur esprit, c’est probablement une situation où il obtient peut-être un match ou deux de compétition qu’il n’aurait pas eu autrement avec son club.

Pour Slonina, je pense que c’est une évidence. Nous verrons s’il joue parce que Sean Johnson est également là, mais je pense que pour la position de Slonina et où il se situe dans la hiérarchie de Chelsea, je pense que cela a beaucoup de sens car il pourrait obtenir un match compétitif ou quelques minutes de compétition. ne s’entendrait pas avec Chelsea.

Bonagur : Dans le même ordre d’idées, il est également intéressant de voir le nom de Matthew Hoppe sur cette liste, car son cheminement de carrière au cours des dernières années a été bizarre.

Il se lève de manière inattendue en Allemagne, réussit ce tour du chapeau avec Schalke 04 qui excite tout le monde, déménage en Espagne, puis passe au championnat en Angleterre – où il a disputé six matchs pour la première équipe et cinq pour les réserves – – et maintenant il est dans un camp de janvier au milieu d’une saison. Ce n’est pas la trajectoire que tout le monde aurait aimée pour lui.

Cela ne semble pas non plus être un bon signe que Middlesborough l’ait libéré au milieu de leur saison – plus que les autres gars qui viennent de rejoindre leurs clubs. Et je pensais qu’il était impressionnant dans la Gold Cup. Il n’a pas du tout pu capitaliser là-dessus.

Qu’attendez-vous de ces équipes de Serbie et de Colombie, qui n’auront pas non plus plusieurs de leurs habitués en équipe première ?

Carlisle : Ce seront des matchs compétitifs pour ce groupe de joueurs américains. Personne ne s’attend vraiment à ce que la Serbie et la Colombie se rapprochent de leurs équipes premières, mais ce sera toujours un bon défi pour ce groupe. Pour les joueurs qui sont sur la liste actuelle, cela leur donnera un look différent.

Une autre chose dont je suis heureux, c’est que ce n’était pas une opposition banale de la CONCACAF qui a été programmée. Stylistiquement, cela va sortir un peu ces gars de leur zone de confort. Je pense que c’est un point positif.

Bonagur : Je pense que l’autre point positif de l’environnement de janvier, en général, c’est que parce que les autres pays ont les mêmes problèmes d’horaire que l’équipe américaine, ils présentent également des joueurs plus jeunes qui cherchent à impressionner leur entraîneur. Nous avons déjà vu des matchs amicaux en équipe complète où on a l’impression que les gars passent par les étapes ; au moins ici, vous vous attendriez à ce que le niveau d’énergie et d’effort des autres équipes soit élevé. Cela ne veut pas dire que cela permettra un football propre, mais c’est quelque chose.