Zendaya voit son Roméo, Tom Holland, faire ses débuts avec Shakespeare dans « Roméo et Juliette »

Je ne suis pas sûr que j’assimilerais Tom Holland et Zendaya au même niveau de puissance de feu triple A que Richard Burton et Elizabeth Taylor, mais la dernière fois que j’ai été témoin d’un véritable pandémonium frénétique à l’extérieur du Duke of York’s Theatre, c’était lorsque Taylor est allé voir Burton lire. extraits de Dylan Thomas Sous le bois de lait en février 1982.

C’était dingue, avec cinq spectateurs des deux côtés de la rue attendant d’apercevoir les amants hollywoodiens très mariés de la superstar.

Quatre décennies plus tard, je me suis retrouvé dans le même théâtre qui se trouve sur le site de St. Martin’s Lane depuis 1892.

Cette fois, c’était l’occasion de la soirée d’ouverture officielle de la production austère et moderne de Jamie Lloyd de la pièce de Shakespeare. La plus excellente et lamentable tragédie de Roméo et Juliette, pour donner son titre complet, avec Holland et Francesca Amewudah-Rivers dans le rôle des amants tragiques maudits.

Cette fois, des barricades ont été érigées de chaque côté du théâtre pour empêcher les fans non invités de s’écraser dans le hall.

Il y avait des centaines de personnes attendant de voir Holland et Zendaya, loin du nombre dont je me souviens, impatientes de voir Burton et Taylor.

Malgré tout, il y avait suffisamment de monde pour en faire un événement mémorable.

Plus tôt, environ 30 minutes avant l’heure du spectacle, Zendaya a sprinté depuis une voiture et s’est précipitée à travers des portes en fer forgé ornées qui ont rapidement été fermées derrière elle, et s’est précipitée dans la maison via la porte de la scène.

Elle répéta ces mêmes mouvements, mais à l’envers, après que Holland eut embrassé Amewudah-Rivers, pris ses révérences avec le Roméo et Juliette compagnie et a douché la sueur de la première nuit qui luisait sur son visage.

Zendaya a effectué un sprint olympique dans une voiture en attente pendant que Holland obligeait ses fans avec un petit discours sur le trottoir pour dire à quel point il était ravi qu’ils aient attendu pour le saluer.

Bravo à Zendaya, dis-je, pour ne pas vouloir voler la vedette à son copain.

Après tout, c’était la soirée de son Roméo.

Le garçon n’avait pas foulé les planches depuis son apparition dans Billy Elliot le musicienl à l’autre bout de la ville au Victoria Palace en 2008. Au départ, il a joué un rôle de soutien, après quoi il a obtenu son diplôme pour incarner le garçon éponyme de la classe ouvrière d’une ville minière qui voulait devenir danseur de ballet. Il était dans la série jusqu’en 2010.

Holland était de retour au Victoria Palace six ans plus tard lorsque Billy Elliot a joué sa 4 600e et dernière représentation. Il a rejoint d’autres jeunes acteurs qui avaient joué Billy, et ils se sont tous joints pour donner un rappel éblouissant qui s’est terminé avec Elton John pirouettant à travers la scène dans un tutu blanc. Je ne plaisante pas. Je pense que le réalisateur Stephen Daldry en a également mis un.

Jeudi soir, le réalisateur Lloyd a braqué des caméras vidéo sur Holland dans les coulisses, portant un sweat à capuche. Nous, spectateurs, avons pu suivre sa progression grâce à un écran géant qui diffusait des images de lui gravissant les marches, traversant les couloirs et montant sur scène.

Les femmes de chaque côté de moi dans la rangée E ne pouvaient pas détourner leurs yeux de lui.

De même, Freema Agyeman, qui jouait l’infirmière, ronronnait lorsqu’elle glissait à ses côtés et palpait ses biceps. Il portait un maillot blanc et un jean. Un peu Marlon Brando-ish, sauf que Tom Holland n’est pas Marlon Brando.

Plus tard, elle lui ordonne de « Lève-toi, lève-toi et sois un homme pour le bien de Juliette ! »

Agyeman est génial.

Lloyd a demandé à ses acteurs de s’exclamer la plupart de leurs répliques en utilisant des micros sur des supports, les soulevant de temps en temps comme un Rolling Stone.

Non, ils n’ont pas chanté.

Lloyd utilise le même manuel de jeu qu’il a utilisé avec un effet électrisant dans le récent film à destination de Broadway. Boulevard du Coucher du Soleil avec Nicole Scherzinger.

Les vidéastes suivent les acteurs sur scène et la performance est projetée sur un écran. Par exemple, le bal de Roméo et Juliette a été filmé en direct dans l’un des bars du théâtre et nous a été retransmis dans la salle.

C’était très amusant et il y avait une sensation d’énergie mais pas de coup de théâtre électrisant qui vous faisait picoter la nuque.

Holland était un Roméo parfaitement OK. Et, quand il sera un peu plus grand, j’ai hâte de voir comment il assumera les grands rôles du répertoire classique.

Un peu d’Ibsen, peut-être ?

Cependant, je peux comprendre pourquoi Lloyd a choisi Amewudah pour le rôle de Juliette. Elle a certainement du feu dans le ventre, et ses lectures de lignes étaient étayées par un brio juvénile.

Bon travail également de Michael Balogun dans le rôle du Frère et de Joshua-Alexander Williams dans le rôle de Mercutio.

Daniel Quinn-Toye a joué à Paris et est également la doublure de Holland. J’aimerais voir ce qu’il fait avec Roméo.

Une amie a emmené sa fille de 13 ans et elle a tout adoré. Bien sûr, elle était là pour Tom, mais j’étais réconforté qu’elle veuille rentrer chez elle et lire la pièce.

Et j’ai été amusé par le type assis dans les sièges de l’orchestre pendant l’entracte, criant : « Chaque mot qui sort de leur bouche est brillant, n’est-ce pas ?

Le fait est que c’est le genre de production qui attirera un jeune public.

Un nouveau public. Ils ne veulent pas assister à des productions étouffantes et traditionnelles du Barde. Le théâtre a besoin que le jeune public soit enthousiasmé maintenant pour qu’il continue à y revenir.

Ils veulent la crudité brillante et lumineuse qu’offre Lloyd.

