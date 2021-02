Zendaya sur ‘Malcolm & Marie’ et cette relation toxique

Je pense que c’est souvent oublié parce que, de toute évidence, nous avons pu le vendre à Netflix, mais cela a vraiment commencé comme cette très, très petite chose que nous faisions.

Et c’était la première fois que je n’avais pas vraiment mon 9 à 5 [consistent schedule], que j’ai depuis l’âge de 13 ans. Le dernier projet que j’ai réalisé techniquement avant « Euphoria » était « KC Undercover » [that Disney Channel series ended a few months before the HBO show was given the green light]. C’était donc la première fois que je m’en passais – parce que je n’ai jamais eu à savoir qui je suis sans mon travail.

Je parlais beaucoup à Sam et j’avais hâte d’être créative sous une forme ou une autre et de retrouver mon but. Et j’étais comme, et si on tirait juste quelque chose, toi, moi et Marcell [Rév, the cinematographer who worked on the movie and also on “Euphoria”]? Et s’il y avait un monde où nous faisions quelque chose dont nous étions fiers et que nous pouvions le vendre et, espérons-le, faire payer tout le monde et prendre soin de notre équipage de cette manière, ce serait le but ultime de la victoire pour nous tous.

Il y a eu des critiques sur la description du film de relations toxiques et l’écriture de Sam Levinson sur un couple noir en tant qu’homme blanc. Y avait-il un espace pour vous et John David Washington pour collaborer et apporter votre contribution sur différents aspects de l’expérience des Noirs?

Ouais, bien sûr. Ce qui est intéressant, c’est que je pense qu’une petite partie de notre agence a été dépouillée. Comme ça, c’était juste une sorte de Sam qui crachait des choses à travers nous sans se rendre compte que nous ne sommes pas seulement des acteurs, mais que nous sommes co-financiers et producteurs avec des marques PGA. Vous ne pouvez pas les obtenir sans faire le travail.