Zendaya s’associe à son beau Tom Holland lors d’une rare sortie à New York

Zendaya a enfilé une robe en cuir en sortant avec son petit ami Tom Holland à New York jeudi soir.

Selon Courrier quotidienquelques heures seulement après être allée faire la promotion de la nouvelle bière sans alcool de l’acteur britannique, la Euphorie La star a incarné sans effort le glamour hollywoodien lors de sa sortie à Big Apple.

De plus, tout en portant une robe bordeaux sans manches, la gagnante des Emmy a affiché sa silhouette alors qu’elle traversait gracieusement la rue.

Pendant ce temps, Tom est apparu vêtu d’une chemise en satin bordeaux qui semblait avoir été coupée dans le même tissu que la création couture de Zendaya, selon le point de vente.

De plus, cette apparition élégante fait suite à l’annonce par Holland de reprendre son rôle de Homme araignée dans le quatrième film, bien qu’il ait laissé ses fans deviner le retour de Zendaya.

Lors de son apparition sur Le spectacle de ce soir avec Jimmy FallonTom a révélé que le tournage du très attendu quatrième Homme araignée le versement devrait commencer à l’été 2025, ajoutant que tout est « prêt à démarrer ».

Cependant, il a laissé les fans en suspens en ne confirmant pas si Zendaya reprendrait son rôle de MJ, selon la publication.

De plus, l’alchimie entre le duo s’est manifestée pour la première fois sur le tournage lors du tournage de 2017. Spider-Man : Retrouvailleset les fans espèrent avec impatience voir leurs personnages bien-aimés se réunir une fois de plus.