Zendaya rend hommage à Cher lors de la cérémonie d’intronisation au Rock & Roll Hall of Fame

Zendaya et Cher, deux sommités de la mode connues dans le monde uniquement par leur prénom, ont ajouté un autre parallèle à leur relation lors de la cérémonie d’intronisation au Rock & Roll Hall of Fame 2024. Lors de l’événement, Zendaya a présenté Cher – le dernier ajout au musée de Cleveland – sur scène, habillée en son sosie.

La star de « Dune » portait une robe scintillante Bob Mackie vintage 2001 avec un corsage ouvert et des bretelles sur le ventre. La robe ressemblait de façon frappante à un modèle de Bob Mackie que Cher portait en 1972. Les cheveux noirs de Zendaya étaient raides avec une partie médiane et portés longs dans le dos – un autre clin d’œil au titan de la musique.

« Merci Cher », a déclaré Zendaya lors de la cérémonie. « Merci d’être un défenseur, d’être un allié, d’avoir montré la voie à tant d’humains de toutes sortes pour vivre et dire leur vérité. »

Le costumier américain Bob Mackie est depuis longtemps associé à Cher et à sa brillante carrière musicale. Mackie a créé d’innombrables looks à indice d’octane élevé pour l’artiste pendant six décennies – de la combinaison transparente ornée portée au Met Gala de 1974 à la célèbre robe de Cher aux Oscars de 1986, complétée par une coiffe en plumes vertigineuse. Mackie a même confectionné à Cher un costume d’Halloween personnalisé et ultra-glamour de Cléopâtre en 1988. « Chaque fois (Cher) portait une de ces tenues, cela faisait la une des journaux le lendemain – dans tout le pays », a déclaré Mackie dans un communiqué. entretien avec Fashionista en 2019.

Zendaya n’est pas la seule célébrité à s’être inspirée de la mode du chanteur de « Believe ». Kim Kardashian a utilisé la combinaison Met Gala 1974 de Cher comme source d’inspiration pour son look Met Gala 2015. Et en 2019, Dua Lipa – qui s’est produite aux côtés de Cher lors de la cérémonie du Rock & Roll Hall of Fame ce week-end – portait également une réplique de la même tenue lors d’une représentation à Paris.

Pourtant, même si la relation artistique entre Cher et Mackie continue d’inspirer de nombreuses stars aujourd’hui, il est peu probable que le duo collabore à nouveau. Lorsqu’on lui a demandé si elle prévoyait de porter Mackie lors de sa performance au défilé Victoria’s Secret plus tôt ce mois-ci, Cher a répondu par un non catégorique. Lorsqu’un Divertissement ce soir Le journaliste s’est enthousiasmé en disant que la superstar « pouvait encore l’apporter », Cher nous a rappelé à tous qu’elle avait été là, qu’elle avait fait ça. « Je l’ai apporté, bébé, » dit-elle.