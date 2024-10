Zendaya rend hommage à Cher dans une robe nue dorée vintage

Zendaya a emmené son glamour mégawatt à Cleveland, Ohio, ce week-end pour assister à la cérémonie d’intronisation au Rock & Roll Hall of Fame 2024.

Elle a foulé le tapis rouge du Rocket Mortgage Fieldhouse dans une robe nue dorée qui rendait un parfait hommage à Cher, que l’acteur a eu l’immense honneur d’introniser au Temple de la renommée.

« Par où dois-je commencer ? Cher n’est pas une seule personne », a déclaré Zendaya. « Son nom est tout aussi légendaire que son héritage. »

La robe de Zendaya pour la soirée était un modèle vintage de Bob Mackie de 2001 qui ressemblait beaucoup à une robe dorée que Cher portait en 1972 également par le créateur. Mackie a créé certains des looks les plus emblématiques de l’icône de la musique, dont beaucoup sont exposés dans une exposition au Temple de la renommée.

Arthur Holmes//Getty Images

Archives de Michael Ochs//Getty Images

La robe de Zendaya avait un dos nu torsadé et un corsage complètement ouvert qui était brisé par des bretelles dorées qui sillonnaient son abdomen et se transformaient en une jupe taille basse. Celui-ci est apparu comme un diamant sur le Euphorie Le nombril de la star et descendit sur les côtés, exposant les muscles de ses hanches. Il tombait jusqu’au tapis et présentait une fente très haute au centre. La robe entière était d’un beige transparent recouvert de lignes dorées de style Art déco incrustées de petites perles scintillantes, de bijoux et de cristaux.

Stylisée par Law Roach, Zendaya portait cette superbe robe avec un trench-coat en soie blanc comme neige. Il avait un col pointu et spectaculaire et des lignes d’accent dorées chatoyantes assorties à la robe.

Elle a terminé le look avec des talons pointus dorés, un maquillage blush et une coiffure lisse et lisse.