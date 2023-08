Zendaya rend hommage à Angus Cloud et partage une image de sa peinture murale : Photo – Hollywood Life

Voir la galerie







Zendaya26 ans, a profité de son histoire Instagram le 9 août pour présenter quelques-uns Photos de la façon dont les résidents d’Oakland, en Californie, honorent Nuage Angus une semaine après sa mort subite. Dans le première imagele Euphorie La star a partagé une photo d’un panneau d’arrêt et d’un panneau blanc uni indiquant « NO LOVE FADES », ainsi que deux cœurs noirs. Zendaya a également apparemment rendu visite au mémorial d’Angus Cloud dans sa ville natale et a également partagé une photo de la peinture murale.

zendaya est allé visiter la peinture murale qui a été peinte pour Angus à Oakland🫂🥹 pic.twitter.com/sScpf4za1D – ère des dunes ll et des challengers (@TASHIDONALDS0N) 9 août 2023

Quelques-unes des notes écrites sur la peinture murale comprenaient des notes douces-amères, dont une qui disait « Angus 4 Ever » et « Jusqu’au prochain frère ». Plusieurs comptes de fans se sont rendus sur Twitter pour partager à nouveau les photos de la jeune femme de 26 ans et réagir à ce qui semblait être sa récente visite à Oakland. « Zendaya visite la fresque d’Angus à Oakland, en Californie, bénis-la xx », un admirateur a sous-titré un message via Instagram, tandis qu’un autre fan a simplement tweeté un emoji au cœur brisé.

Le dernier message de la beauté brune concernant sa défunte co-star arrive une semaine après qu’elle est allée sur Instagram pour partager un long hommage à Angus. « Les mots ne suffisent pas pour décrire la beauté infinie qu’est Angus (Conor). Je suis tellement reconnaissant d’avoir eu la chance de le connaître dans cette vie, de l’appeler un frère, de voir ses yeux chaleureux et son sourire éclatant, ou d’entendre son rire contagieux (je souris maintenant rien qu’en y pensant ) », a-t-elle légendé une photo en noir et blanc de la jeune femme de 25 ans.

Zendaya a ensuite ajouté ses condoléances à la famille d’Angus. « Je sais que les gens utilisent souvent cette expression lorsqu’ils parlent des gens qu’ils aiment… « Ils pourraient éclairer n’importe quelle pièce dans laquelle ils entrent », mais laissez-moi vous dire qu’il était le meilleur dans ce domaine. J’aimerais me souvenir de lui ainsi. Pour toute la lumière, l’amour et la joie illimités qu’il a toujours réussi à nous donner. Je chérirai chaque instant », a-t-elle ajouté. « Mon cœur est avec sa mère et sa famille en ce moment et s’il vous plaît soyez gentil et patient car le chagrin est différent pour tout le monde. »

Angus, qui a joué dans Euphorie pendant deux saisons, est décédé le 31 juillet, a confirmé sa famille dans un communiqué à TMZ à l’époque. « C’est avec le cœur le plus lourd que nous avons dû dire au revoir à un humain incroyable aujourd’hui. En tant qu’artiste, ami, frère et fils, Angus était spécial pour nous tous à bien des égards », commençait la note. « La semaine dernière, il a enterré son père et a lutté intensément avec cette perte. Le seul réconfort que nous ayons est de savoir qu’Angus est maintenant réuni avec son père, qui était son meilleur ami.

Ses proches ont ensuite révélé que l’acteur était ouvert sur ses problèmes de santé mentale. « Angus était ouvert sur sa bataille contre la santé mentale et nous espérons que son décès rappellera aux autres qu’ils ne sont pas seuls et qu’ils ne devraient pas lutter seuls en silence », a poursuivi la déclaration de la famille d’Angus. « Nous espérons que le monde se souviendra de lui pour son humour, ses rires et son amour pour tout le monde. Nous demandons la confidentialité en ce moment car nous traitons toujours cette perte dévastatrice. »

Si vous ou quelqu’un que vous connaissez avez besoin d’aide maintenant, appelez ou envoyez un SMS au 988 ou discutez avec 988lifeline.org.

