Zendaya reçoit le soutien affectueux de son petit ami Tom Holland sur la superbe couverture de “Vogue Italia”

NOUVEAUVous pouvez désormais écouter les articles de Fox News !

Zendaya a simplement brillé en portant une robe Valentino argentée étincelante sur la dernière couverture de “Vogue Italia”, et son petit ami, Tom Holland, s’est assuré de montrer son soutien aux superbes images publiées sur les réseaux sociaux mercredi.

L’actrice de 25 ans a écrit que c’était “un tel rêve de tourner cette couverture” avec la célèbre photographe Elizaveta Porodina, et son La co-vedette de Spider-Man a commenté avec une rangée d’emojis aux yeux de cœur.

Holland n’était pas le seul à faire l’éloge de la star “Euphoria” alors que Hailey Bieber a commenté une superbe image en noir et blanc.

“Putain”, a écrit Bieber. Jodie Turner-Smith a ajouté : “wowwwwwww mon ange, c’est tellement incroyablement époustouflant.”

ZENDAYA REFUSE LES RUMEURS DE GROSSESSE

Zendaya et Holland ont pour la plupart gardé leur relation hors de la vue du public au fil des ans. Ils ont commencé à travailler ensemble en 2016 dans “Spider-Man: Homecoming” de Marvel, sorti l’année suivante.

Le personnage de Holland, Peter Parker, est camarade de classe avec Michelle Jones de Zendaya, alias MJ, à la Midtown School of Science and Technology.

Le couple a également joué ensemble dans le film MCU “Far From Home” et le dernier épisode de Spider-Man, “No Way Home”.

Holland a déjà parlé du manque de confidentialité des célébrités en matière de rencontres dans une interview avec GQ.

“L’un des inconvénients de notre renommée est que la vie privée n’est plus vraiment sous notre contrôle, et un moment que vous pensez être entre deux personnes qui s’aiment beaucoup est maintenant un moment partagé avec le monde entier”, a-t-il déclaré. a déclaré au magazine en novembre.

Zendaya, qui a grandi dans le nord de la Californie, a admis qu’elle menait une “vie assez normale” malgré son statut de l’une des stars les plus convoitées d’Hollywood et a félicité ses fans pour “comprendre” son besoin de vivre avec un certain sens de la normalité.

ZENDAYA EN DEVENANT LA PLUS JEUNE ACTRICE À REMPORTER UN EMMY POUR DIRIGER UNE SÉRIE DRAMATIQUE : “JE NE PEUX TOUJOURS PAS LE CROIRE”

“Ils comprennent vraiment que je suis humaine, même les plus hardcore, et ils veulent que je sois heureuse, et je le ressens vraiment de leur part”, a-t-elle déclaré.

“Ils respectent vraiment mes limites et les choses que je choisis de garder un peu plus privées et de garder pour moi.”

L’ancienne star de la chaîne Disney est devenue la plus jeune lauréate de l’Emmy Award de la meilleure actrice en 2020 pour son rôle de Rue dans le drame HBO “Euphoria”, et a admis qu’elle se sentait “incroyablement reconnaissante”.

Mais elle a reconnu que c’était “énervant” d’être sous les projecteurs.

Elle a déclaré que sa chance de devenir célèbre ne serait pas possible “sans les femmes du passé, en particulier les femmes noires emblématiques”.

CLIQUEZ ICI POUR VOUS INSCRIRE À LA NEWSLETTER DE DIVERTISSEMENT

“Je ne pourrais pas exister dans cet espace”, a-t-elle ajouté. “Donc, avec chaque nouvelle réalisation, avec chaque nouvelle chose que j’apprends, j’espère que je pourrai contribuer à payer cela, et j’espère que ce sera plus facile pour la prochaine personne.”

La star de “Shake It Up” a également crédité son amour de la mode pour avoir renforcé sa confiance.

“J’ai toujours aimé les vêtements, et ils étaient à bien des égards un outil d’expression. La mode m’a beaucoup appris sur moi-même et sur la façon d’être beaucoup plus audacieuse de différentes manières”, a-t-elle déclaré.

CLIQUEZ ICI POUR OBTENIR L’APPLICATION FOX NEWS

“Cela m’a également aidé dans d’autres domaines de ma vie, que ce soit en affaires ou même en tant qu’actrice, d’être plus intrépide et de ne pas être aussi préoccupée par le point de vue des autres sur ce à quoi je ressemble ou ce que je porte.”