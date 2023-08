Zendaya publie Tom Holland sur son histoire lors de leur visite à Oakland : Photo – Hollywood Life

Voir la galerie





Crédit image : Éric Charbonneau/Shutterstock

Zendaya26 ans, est Tom Hollandle plus grand fan de ! Le Euphorie la star a partagé une photo rare du Spider-Man : Pas de chemin à la maison l’actrice via son histoire Instagram le 25 août, alors que le couple visitait sa ville natale à Oakland, en Californie. Sur la photo, Tom semblait jouer au basket avec un t-shirt des Oakland Hoops. Derrière lui était exposé le Hoop Bus, qui appartient à l’organisation locale à but non lucratif.

Zendaya dans les histoires Instagram ! pic.twitter.com/wVS5bo0Mwy – Mises à jour Zendaya (@Zendaya_Updated) 25 août 2023

Le duo se serait rendu à West Oakland Middle pour soutenir l’organisation Project Backboard. Plus tard, un compte de fan a partagé un vidéo de Tom prononçant un discours devant les étudiants via Twitter. « C’était un plaisir de vous rencontrer, merci de nous recevoir », a déclaré le joueur de 27 ans parmi la foule. Il a conclu le discours en disant apparemment qu’ils s’arrêteraient pour prendre des photos avec tout le monde avant de partir. « Très bien, vous tous! », s’est exclamée sa petite amie avant de passer le micro à quelqu’un d’autre.

Plus tard, le compte officiel de HoopBus s’est rendu sur Instagram pour partager une vidéo de Zendaya jouant au basket avec les étudiants. La starlette de 26 ans a lancé le ballon de basket en l’air et a permis à quelqu’un de l’attraper au milieu de son lancer et de le tirer dans le cerceau pour elle. De nombreux fans ont profité des commentaires pour réagir en voyant le chéri de Disney tirer des cerceaux. « C’est fou que Zendaya vous ait lancé un lob », a écrit un admirateur, tandis qu’un autre a ajouté : « Pas question !!!! tellement jalouse que je l’aime.

Zendaya et Tom Holland visitent West Oakland Middle dans le cadre du Project Backboard ! pic.twitter.com/JxWdo75Kr5 – Mises à jour Zendaya (@Zendaya_Updated) 25 août 2023

La visite de Z et Tom à Oakland intervient deux jours seulement après elle ELLE la couverture a été publiée. Pour le numéro de septembre du magazine, elle était superbe dans un ensemble de lingerie rouge vif de Dilara Findikoglu et complétait le look avec un manteau de fourrure blanc. Sur une photo séparée pour le magasin de mode, Zendaya portait une robe Dundas noire dos nu découpée avec des talons Christian Louboutin. Non seulement elle avait l’air féroce dans les tenues, mais elle a également parlé de sa romance avec Tom.

« Je l’accepte, certaines parties de ma vie vont être publiques », a-t-elle déclaré au média. «Je ne peux pas ne pas être une personne, vivre ma vie et aimer la personne que j’aime. Mais j’ai aussi le contrôle sur ce que je choisis de partager. Il s’agit de protéger la paix et de laisser les choses s’approprier les vôtres, mais aussi de ne pas avoir peur d’exister. Vous ne pouvez pas vous cacher. Ce n’est pas amusant non plus. J’y navigue plus que jamais maintenant. Le natif du Royaume-Uni et Zendaya ont été liés pour la première fois en juillet 2021 après avoir été aperçus en train de s’embrasser à Los Angeles, selon Hebdomadaire américain. Plus récemment, son copain a révélé qu’il était « amoureux » lors d’une interview en juin 2023 avec Unilad.