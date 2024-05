Tom Holland a joué lors de la première de Roméo et Juliette hier soir, et toi savoir Zendaya était là pour le soutenir. Le couple a été aperçu se tenant la main après le spectacle, et Zendaya était superbe dans une robe inspirée de Shakespeare (c’est un noyau, faites avec !) d’Andreas Kronthaler pour Vivienne Westwood.

Zendaya a récemment révélé qu’elle aidait Tom à se préparer pour Roméo et Juliette. « J’ai hâte de voir ce qu’ils vont proposer », a déclaré l’acteur lors de la première britannique de Challengers, ajoutant un « Je l’ai fait ! Je l’ai fait ! » lorsqu’on lui a demandé si elle avait aidé Tom à diriger les lignes.

Zendaya a également dit Vogue qu’elle « ne pourrait pas être plus fière » de son petit ami, notant « Je vais essayer de voir autant de spectacles que possible. » Alors, attendez-vous à plus de looks tout droit sortis de Roméo et Juliette à venir!

BTW, Zendaya a également fait l’éloge de Tom pour avoir si bien géré la célébrité, en disant Vogue « Nous étions tous les deux très, très jeunes, mais ma carrière était déjà en route et la sienne a changé du jour au lendemain. Un jour, tu es un enfant et tu es au pub avec tes amis, et le lendemain tu es Spider. -Mec, j’ai vraiment vu sa vie changer devant lui, mais il a vraiment bien géré la situation.

