Zendaya porte une jupe en cuir et des cuissardes à Paris : vidéo – Hollywood Life

Crédit d’image : David Fisher/Shutterstock

Zendaya, 27 ans, a continué de proposer des looks féroces pour la Fashion Week de Paris le 3 octobre ! Le Dune la starlette est sortie dans un autre Louis Vuitton look mardi et a partagé un carrousel de photos de la pièce via Instagram. Zendaya était magnifique dans un ensemble de 2015 comprenant un haut court géométrique, une jupe en cuir et des cuissardes en cuir. Elle a complété son look avec des boucles d’oreilles dorées, une pochette en cuir assortie et une lèvre nude brillante.

Zendaya dans un nouveau look hier soir partagé par Law Roach ! pic.twitter.com/FO066dYUUH – Mises à jour Zendaya (@Zendaya_Updated) 2 octobre 2023

UN vidéo de fans du look Louis Vuitton de la jeune femme de 27 ans a débarqué sur les réseaux sociaux et a rapidement suscité la frénésie de ses fans. Dans le clip, Z se pavanait dans ce qui semblait être un parking pour les photographes. Ses longues tresses brunes coulaient derrière elle alors qu’elle traversait le garage. Ses fans ont consulté la section commentaires de sa publication sur les réseaux sociaux pour réagir à la tenue chic. « Oh mon Dieu, un mot : parfait », s’est exclamé un admirateur, tandis qu’un autre a ajouté : « VOUS ÊTES LE CADEAU QUI CONTINUE À DONNER. »

Un jour plus tôt, le Euphorie L’actrice est devenue virale pour sa robe blanche plongeante également conçue par Louis Vuitton. Le natif d’Oakland a séduit avec une robe à double fermeture éclair ornée d’embellissements dorés partout. Zendaya a choisi de porter ses tresses dans une partie centrale et a secoué une lèvre brune brillante. Elle a également accessoirisé son look avec des créoles dorées et des escarpins blancs à talons hauts.

Elle a partagé une vidéo de l’ensemble via Instagram et une fois de plus, ses 185 millions de followers ont profité des commentaires pour s’évanouir devant elle. «J’adore à quel point elle est ÉGALEMENT à l’aise comme ça et sans maquillage avec ses lunettes», a écrit un fan, tandis qu’un autre a ajouté: «La reine est reine.» Même chanteur Rita Ora ne pouvait s’empêcher d’admirer le look de Zendaya. « Comment vas-tu réellement, » demanda-t-elle. Zendaya s’est entretenue directement avec la maison de couture lors du défilé PFW et a exprimé son enthousiasme pour les looks (regardez la vidéo ici). «C’était frais et différent», a-t-elle expliqué. « C’est beau. C’est absolument magnifique et j’ai hâte de m’y lancer ! »

Les tenues les plus récentes de Zendaya à PFW surviennent au milieu de sa romance en cours avec Tom Holland, 27 ans. Le doux « couple branché » a fait la une des journaux le 1er septembre lorsque son copain a partagé une photo hilarante de Zendaya le jour de son anniversaire. « Ma fille d’anniversaire », a-t-il légendé le message, accompagné d’un emoji aux yeux de cœur. Le Spider-Man : Retrouvailles les co-stars sont liées depuis 2021, cependant, selon la rumeur, elles se fréquenteraient des années auparavant. Tom et sa petite amie se sont rencontrés lors du tournage du Homme araignée films et est depuis devenu l’un des couples préférés d’Internet.