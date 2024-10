Zendaya portait la tendance couleur séduisante n°1 de l’automne

Je ne sais pas pour vous, mais je suis encore sous le choc de la robe de Zendaya le week-end dernier. Elle portait un numéro vintage Bob Mackie de l’automne-hiver 2001 qui rendait parfaitement hommage à Cher et rapidement est devenu viral sur les réseaux sociaux. Aujourd’hui, cinq jours plus tard, Zendaya a encore une fois placé la barre plus haut. En sortant de son hôtel de New York jeudi soir, Zendaya portait une longue robe en cuir Louis Vuitton dans la teinte la plus tendance de cette saison : le bordeaux.

À quel point cette couleur est-elle populaire, pourriez-vous demander ? Eh bien, chez Who What Wear, nous avons consacré plusieurs histoires au bordeaux. Nous vous avons conseillé sur les couleurs à associer et vous avons donné de nombreuses suggestions de shopping bordeaux. Une chose que j’aime dans la teinte riche, c’est qu’elle est à la fois élégante et séduisante, comme Zendaya l’a certainement prouvé. Cela ne fait pas de mal que cela ait l’air cher, quel que soit le prix. Faites défiler vers le bas pour voir sa nouvelle tenue et achetez mes robes bordeaux préférées pour l’automne 2024 et au-delà.

(Crédit image : Backgrid)

Sur Zendaya : Robe Louis Vuitton

Achetez des robes bordeaux

Réformation Robe Gracen en satin Cette robe Réforme est divine.

Fille préférée La robe longue en satin Blackberry Cette couleur spécifique est exclusive à Moda Operandi.

ZARA Robe nuisette en dentelle Zw Collection Zara n’est jamais une mauvaise idée.

Chelsea28 Robe de cocktail mi-longue effet portefeuille en velours Parfait pour les vacances.

Shopbop Robe corset en soie Zimmermann Portez-le à votre prochain mariage.