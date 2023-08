Zendaya est la dernière star de la couverture de ELLEfaisant la couverture du magazine pour son numéro de septembre 2023.

Dans sa dernière interview, l’actrice a parlé de sa conscience accrue d’être aux yeux du public, du fait de garder sa relation avec Tom Holland aussi privée que possible et de son évolution en tant qu’actrice en choisissant des rôles en dehors de sa zone de confort.

« Je l’accepte, certaines parties de ma vie vont être publiques », a déclaré le jeune homme de 26 ans. «Je ne peux pas ne pas être une personne, vivre ma vie et aimer la personne que j’aime. Mais j’ai aussi le contrôle sur ce que je choisis de partager. Il s’agit de protéger la paix et de laisser les choses s’approprier les vôtres, mais aussi de ne pas avoir peur d’exister. Vous ne pouvez pas vous cacher. Ce n’est pas amusant non plus. J’y navigue plus que jamais maintenant.