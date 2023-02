Zendaya maquillage gratuit en manteau gris à Rome: Photos – Hollywood Life

Voir la galerie





Crédit d’image : Équipe Cobra / BACKGRID

Zendaya est toujours fabuleuse quelle que soit l’occasion et c’est exactement ce qu’elle a fait en quittant son hôtel à Rome sans maquillage. La jeune femme de 26 ans a choisi de ne pas se maquiller, gardant son bob brun clair vers le bas et droit tout en étant recouverte d’un long caban gris.

Zendaya était magnifique sans maquillage et elle a stylisé son look avec une paire de leggings noirs, des chaussures à plateforme en cuir noir, un sac fourre-tout en cuir noir Valentino Large One Stud et un long manteau en laine Loewe gris. Nous avons adoré la coiffure de Zendaya et elle a récemment fait ses débuts avec sa coiffure courte et brune qui s’est terminée juste en dessous de son menton.

Zendaya a montré sa nouvelle coupe de cheveux lors d’un Euphorie événement où elle a coiffé ses nouveaux cheveux fabuleux avec une jupe portefeuille Schiaparelli Padlock noire et blanche à taille haute et un haut noir. Cette jupe midi ajustée à motif pied-de-poule de Zendaya est cintrée à sa petite taille et enveloppée sur le devant. Niché dans sa jupe se trouvait un polo noir à manches courtes avec des boutons de perles et de strass sur le devant et elle a complété son look avec une paire d’escarpins Christian Louboutin Black So Kate en daim à bouts pointus.

Le nouveau look de Zendaya était totalement différent de la coiffure qu’elle portait ces derniers mois. Récemment, elle a porté de longs cheveux bruns qu’elle maintient généralement en boucles naturelles. Tout récemment, elle a posté une photo d’elle au milieu du désert, les cheveux au vent. Ses cheveux étaient lâchés et bouclés, couvrant son visage, tandis qu’elle portait un cardigan en tricot beige qui n’était pas boutonné, révélant ses abdominaux toniques.

