Zendaya incarne Cher lors de son intronisation au Rock and Roll Hall of Fame

Zendaya canalise Cher lors de la cérémonie d’intronisation au Rock and Roll Hall of Fame 2024.

Zendaya, 28 ans, est sortie lors de l’événement du samedi 19 octobre dans une superbe robe dorée scintillante avec des perles et un décolleté croisé, ainsi que des bretelles qui s’étendaient sous son ventre. Elle a associé le look à un manteau en satin blanc, alors qu’elle assistait à la cérémonie au Rocket Mortgage Fieldhouse à Cleveland.

Cher, pour sa part, a porté plusieurs looks de Mackie au fil des ans. Le musicien a été intronisé dans la catégorie des artistes du Rock & Roll Hall of Fame aux côtés de Mary J. Bligele Dave Matthews Band, Foreigner, Peter FramptonKool et le Gang, Ozzy Osbourne et Une tribu appelée Quest.

Le styliste de Zendaya Cafard de loi a révélé que le Dune la robe de l’actrice venait de Bob Mackiede la collection Mode Automne 2001.

«Collection Bob Mackie Couture automne 2001, Foreign Intrigue», a écrit Roach, 46 ans, via son histoire Instagram samedi. « Trench-coat en satin de soie blanc, avec col et poignets spectaculaires, brodé de perles et de pierres de clairon irisées en or et diamants. »

Il a poursuivi: «Robe dos nu illusion nue, entièrement perlée à la main en or, diamants et perles de clairon irisées et aurore-borialus. [sic] pierres. »

Zendaya et Roach collaborent ensemble depuis des années. Tout en célébrant le lancement de son nouveau livre, Comment construire une icône de la mode : notes de confiance du seul architecte d’image au mondeRoach a parlé à Nous chaque semaine plus tôt ce mois-ci sur la façon dont la confiance a contribué à la transformation de la mode de Zendaya.

« Son style a évolué tout comme sa féminité », a déclaré Roach. « Ce que les gens ont tendance à oublier, c’est que votre palette pour la mode mûrit également de la même manière que votre palette pour la nourriture. Et les choses que vous n’aimiez pas quand vous étiez plus jeune changent avec le temps.

Dans le livre, Roach se souvient avoir partagé des conseils avec Zendaya lors de la Fashion Week de New York en 2014. À l’époque, Zendaya portait un manteau Miuniku jaune et bleu, un jean Rag & Bone vieilli et une chemise blanche d’Acne.

« Elle n’était pas la mégastar mondiale et l’icône de la mode que vous la connaissez aujourd’hui », a écrit Roach dans un extrait initialement partagé avec Nous. « Oui, je le savais (et je le lui ai dit à chaque occasion), mais le monde n’en était pas encore conscient. »

Il a poursuivi : « Certains ont posé quelques questions – la plupart ne connaissaient même pas son nom. Nous avons entendu le déclenchement de quelques caméras. Je lui ai murmuré à l’oreille : « Ils ne te photographient pas parce que tu es une célébrité, ils te photographient parce que tu es belle. »