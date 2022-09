Zendaya fête ses 26 ans avec Tom Holland et ses amis à New York

Zendaya avait l’air absolument exquise alors qu’elle sortait à New York pour célébrer son 26e anniversaire jeudi.

La Euphorie l’actrice a passé son anniversaire avec son équipe éprouvée plus tôt cette semaine, allant à un dîner chic à New York avec son petit ami Tom Holland, Euphorie co-vedette Hunter Schafer et sa mère, Claire Stoermer. Le groupe a célébré la star avec un repas au MAMO le 1er septembre.

Sur les photos obtenues par E ! Nouvelles, Zendaya a gardé les choses décontractées pour l’occasion, portant un haut court noir à manches longues avec un jean taille basse et des talons noirs. Pour sa part, Tom portait une chemise à carreaux bleue classique lors de l’événement, tandis que Hunter portait une robe amusante avec des tourbillons jaunes et noirs.

La plus jeune récipiendaire de l’Emmy de l’actrice principale exceptionnelle dans une série dramatique recevait également une tonne d’amour en ligne alors qu’elle célébrait avec ses amis et sa famille, se rendant plus tard sur les réseaux sociaux pour remercier tout le monde pour tous leurs vœux.