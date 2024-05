Zendaya et Tom Holland se tiennent la main pendant le rendez-vous de Roméo et Juliette

Mais douce, quelle lumière traverse la fenêtre de Londres ? C’est Tom Holland et Zendaya.

Les anciens partenaires, qui se sont rencontrés pour la première fois sur le tournage de Spider-Man : Retrouvailles en 2017 – ont été aperçus ensemble lors d’une soirée rare à Londres le 23 mai, se tenant la main alors qu’ils quittaient le théâtre après l’ouverture du dernier concert d’acteur de Tom, jouant le rôle principal romantique dans Roméo et Juliette.

Fraîchement sorti de la scène du Duke of York’s Theatre, Tom est resté simple en portant un pantalon de costume noir et une chemise noire, tout en arborant une coupe de cheveux beaucoup plus courte que celle à laquelle les fans sont habitués. Pendant ce temps, Zendaya portait une robe noire de style gothique instantanément emblématique, complétée par un haut corset et un collier en perles.

Cette sortie n’est qu’une façon pour Tom et Zendaya, tous deux âgés de 27 ans, de continuer à se soutenir – en personne et en ligne – depuis que leur histoire d’amour a été rendue publique en 2021.

En fait, avant que Zendaya ne la lance Challengers tournée de presse plus tôt cette année, le Avengers : Fin de partie La star s’est assurée de la rejoindre à la finale féminine du BNP Paribas Open en mars, où le duo a servi de sérieuses gentillesses au tennis. Et même s’il ne s’est pas davantage occupé d’elle Challengers événements, Tom s’est assuré de partager son amour de loin.