Zendaya et Tom Holland font tourner les têtes avec des looks assortis pour une soirée en amoureux

Paru initialement sur E! En ligne

Le couple qui se coordonne reste ensemble.

Zendaya et Tom Holland est sortie superbe dans des ensembles assortis le 24 octobre pour le lancement de la bière hollandaise sans alcool BERO à New York.

Les deux hommes ont été vus arborant des looks bordeaux alors qu’ils se tenaient la main à Tribeca. Le Euphorie La star a continué à améliorer son jeu de mode dans une robe en cuir ceinturée avec une fente jusqu’à la cuisse et des talons rouge foncé.

Son Homme araignée Love a enfilé un T-shirt couleur vin et un pantalon noir avec des baskets blanches, tout en approuvant la nouvelle marque et son style de vie sobre.

Plus tôt dans la journée, Zendaya a été aperçue dans un ensemble plus décontracté représentant toujours la nouvelle marque de son homme. La gagnante des Emmy Awards a été photographiée à l’extérieur de son hôtel de New York dans un débardeur blanc et un pantalon cargo avec la casquette de baseball Bero blanche et verte assortie.

Le couple, rencontré en 2016 sur le tournage de leur premier Homme araignée film, ont été plus publics avec leur romance ces dernières années. Après des années de rumeurs, leur relation a été rendue publique en 2021, et les costars sont devenus encore plus ouverts à mesure qu’ils préparez-vous à vous réunir pour un autre blockbuster Homme araignée film.

« Nous avons une création, un argumentaire et une ébauche, ce qui est excellent – ​​cela nécessite du travail, mais les scénaristes font un excellent travail », a déclaré Holland dans l’épisode du 17 octobre de l’émission. Podcast Rich Roll. « Je l’ai lu il y a trois semaines. Et cela a vraiment allumé un feu en moi. »

James Devaney/GC Images

Raymond Hall/GC Images

Robert Kamau/GC Images

« Zendaya et moi nous sommes assis et l’avons lu ensemble. » il a continué. « Et parfois, nous nous disions que nous sautions dans le salon. Du genre : ‘C’est un vrai film digne du respect des fans.' »

Puis le 22 octobre, Holland a officialisé les chosesdéclarant : « Cela arrive », du très attendu quatrième Homme araignée film.

« L’été prochain, nous commençons le tournage », a-t-il partagé lors de son apparition sur L’émission de ce soir avec Jimmy Fallon. « Tout est prêt. Nous y sommes presque. Super excitant.

Pour en savoir plus sur la romance à succès de Holland et Zendaya, lisez la suite.

Mai 2024 : à la Foire de Vérone

Mai 2024 : à la Foire de Vérone Mai 2024 : à la Foire de Vérone » src= »https://s.yimg.com/ny/api/res/1.2/H3DeH4Vu829m.TyJWW.ybg–/YXBwaWQ9aGlnaGxhbmRlcjt3PTk2MDtoPTE1NTE-/https://media.zenfs.com/en/e__181/d4d4793c75be0287acd5d3538291493a » class= »caas-img »/> Zendaya a soutenu Tom après le début de sa pièce Roméo et Juliette à Londres, où les deux hommes ont été vus se tenant la main après le spectacle.

Avril 2024 : Tout sourire

Avril 2024 : tous les sourires Avril 2024 : tous les sourires » src= »https://s.yimg.com/ny/api/res/1.2/3G9ryuhB7aJJbWyCBoUoBw–/YXBwaWQ9aGlnaGxhbmRlcjt3PTk2MDtoPTEyMjk-/https://media.zenfs.com/en/e__181/818fdc866bf24f5f141ba8a1cdc5cbc0″ class= »caas-img »/> Les deux hommes ont profité d’une soirée à Londres.

Juin 2023 : la photo la plus « sexy » de Tom jamais réalisée

Tom a dévoilé cette beauté pour son 27e anniversaire, en plaisantant sur Instagram : « Un cadeau de ma part pour vous. J’ai pensé partager peut-être la photo la plus sexy jamais prise de moi ! » Zendaya était dedans, réagissant avec un emoji cœur-œil.

Juin 2023 : 27e anniversaire de Tom

Zendaya a partagé cette jolie photo de son petit ami profitant de l’eau en l’honneur de son anniversaire.

Décembre 2021 : Spider-Man : Pas de chemin à la maison Première à Los Angeles

Spider-Man : No Way Home à Los Angeles » src= »https://s.yimg.com/ny/api/res/1.2/oBTEI6TBlaeLjr7.FpcKjA–/YXBwaWQ9aGlnaGxhbmRlcjt3PTk2MDtoPTE1NTE-/https://media.zenfs.com/en/e__181/8b86d7bd5bd25dd2f2dcdb01a84475b1″ class= »caas-img »/> Spider-Man : No Way Home à Los Angeles » src= »https://s.yimg.com/ny/api/res/1.2/oBTEI6TBlaeLjr7.FpcKjA–/YXBwaWQ9aGlnaGxhbmRlcjt3PTk2MDtoPTE1NTE-/https://media.zenfs.com/en/e__181/8b86d7bd5bd25dd2f2dcdb01a84475b1″ class= »caas-img »/> L’actrice, dans une robe Valentino personnalisée, et Tom, dans un costume Prada, ont posé pour des photos lors de la première de Spider-Man : Pas de chemin à la maison à Los Angeles.

Décembre 2021 : promotion Spider-Man : Pas de chemin à la maison

Spider-Man : No Way Home » src= »https://s.yimg.com/ny/api/res/1.2/C5nJXS6OyEu3OLxiNhKdJg–/YXBwaWQ9aGlnaGxhbmRlcjt3PTk2MDtoPTcxMg–/https://media.zenfs.com/en/e__181/f9c4d0e0bf8b7c4dbe33b522118c263c » class= »caas-img »/> Spider-Man : No Way Home » src= »https://s.yimg.com/ny/api/res/1.2/C5nJXS6OyEu3OLxiNhKdJg–/YXBwaWQ9aGlnaGxhbmRlcjt3PTk2MDtoPTcxMg–/https://media.zenfs.com/en/e__181/f9c4d0e0bf8b7c4dbe33b522118c263c » class= »caas-img »/> Tom et Zendaya ont parlé lors de l’hôtel de ville de SiriusXM Radio avec les acteurs de Spider-Man : Pas de chemin à la maison à New York.

Décembre 2021 : retour à Londres

Les deux hommes ont assisté à un appel photo pour Spider-Man : Pas de chemin à la maison à la Old Sessions House à Londres.

Juin 2019 : Par-tay

Le duo est apparu à l’after-party de la première de Spider-Man : loin de chez soi à Hollywood, en Californie.

Mai 2017 : MTV Movie & TV Awards

Le Spider-Man : Retrouvailles les stars ont pris la parole sur scène lors de la remise des prix à Los Angeles.

Juin 2017 : Promotion en Espagne

Tom et Zendaya ont assisté à un appel photo pour Spider-Man : Retrouvailles à Madrid.

Juillet 2016 : Comic-Con Fun