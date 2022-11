Zendaya et Tom Holland deviennent «sérieux», planifiant un «véritable avenir ensemble»: rapport

Zendaya et Tom Holland prennent leur relation au sérieux.

Depuis que le couple a sorti leur histoire d’amour devant la caméra, l’amour des acteurs de “Spider-Man : loin de chez soi” semble être plus fort que jamais.

Il semble qu’ils soient même prêts à faire passer leur romance au niveau supérieur.

ZENDAYA REÇOIT LE SOUTIEN AMOUREUX DE SON PETIT AMI TOM HOLLAND SUR LA SUPERBE COUVERTURE DE « VOGUE ITALIA »

Zendaya et Holland semblent “sérieux et permanents”, selon US Weekly.

“Ils sont tous les deux en train de s’installer et planifient absolument un véritable avenir ensemble”, a ajouté le média.

En 2016, le couple s’est rencontré sur le plateau de tournage de “Spider-Man: Homecoming”, alors que Holland incarnait Peter Parker et Zendaya jouait Michelle Jones, alias MJ, son amoureuse.

Bien qu’ils aient gardé leur romance principalement hors de vue du public, leur relation naissante s’est pleinement épanouie lorsque les deux ont été aperçus en train de se côtoyer en juillet 2021.

ZENDAYA REFUSE LES RUMEURS DE GROSSESSE

Holland a déjà parlé du manque de confidentialité des célébrités en matière de rencontres, dans une interview avec GQ.

“L’un des inconvénients de notre renommée est que la vie privée n’est plus vraiment sous notre contrôle, et un moment que vous pensez être entre deux personnes qui s’aiment beaucoup est maintenant un moment partagé avec le monde entier”, a-t-il déclaré. a déclaré au magazine en novembre.

L’été dernier, la star d'”Uncharted” a montré son soutien affectueux à l’actrice d'”Euphoria”, alors qu’elle faisait la couverture de Vogue Italia.

Zendaya portait une robe Valentino argentée étincelante sur la couverture, et son petit ami s’est assuré de montrer son amour pour les superbes images publiées sur son Instagram en juin.

L’actrice de 25 ans a écrit que c’était “un tel rêve de tourner cette couverture” avec la célèbre photographe Elizaveta Porodina, et Holland, 26 ans, a commenté avec une rangée d’emojis aux yeux de cœur.

Les représentants de Zendaya et Holland n’ont pas immédiatement répondu à la demande de commentaires de Fox News Digital.

Tracy Wright de Fox News Digital a contribué à ce rapport.