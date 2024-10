Zendaya est spectaculaire dans une robe en cuir bordeaux

Le facteur wow de Zendaya n’est pas réservé au tapis rouge. Le Challengers La star peut créer un moment de style inoubliable partout où elle va, même lors d’un rendez-vous privé avec son petit ami Tom Holland.

Le couple est sorti hier soir au Corner Bar de New York et, pour cette soirée intime, Z a enfilé une fabuleuse robe en cuir d’une teinte bordeaux profonde. La robe longue moulante avait des bretelles spaghetti, un décolleté en V plongeant et une ceinture à boucle qui la serrait à la taille. Elle portait un smoky eye rouge chatoyant assorti, et son seul accessoire était un collier en or pendant.

Holland s’est coordonné avec sa petite amie et a choisi sa propre pièce bordeaux. Bien qu’il n’ait pas opté pour quelque chose de moulant ou de cuir, le Inexploré L’acteur avait l’air vêtu d’un pull confortable rouge merlot, d’un pantalon noir et de baskets Prada blanches.

Les deux hommes se sont tenus la main alors qu’ils se dirigeaient vers leur voiture depuis le point chaud.

James Devaney//Getty Images James Devaney//Getty Images

Zendaya et Holland, qui ont commencé à sortir ensemble en 2021, gardent leur relation très médiatisée pour la plupart hors des projecteurs, mais lorsque nous les repérons lors de soirées en amoureux, nous ne pouvons que nous réjouir de leur amour et de leur style de couple enviable.

Cet été, les deux étaient vu en déplacement à Calabasas, en Californie, dans des débardeurs blancs assortis et des pantalons amples. Le Dune La star portait un débardeur blanc court avec une jupe-culotte noire et une veste carrée vert pistache. Elle a terminé le look avec des mocassins noirs et un sac fourre-tout noir. Holland est resté au frais dans un débardeur en tricot blanc avec un pantalon marron expresso et des baskets blanches.