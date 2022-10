Zendaya en pure combinaison pour le défilé Valentino : photos – Hollywood Life

Voir la galerie





Crédit image : Vianney Le Caer/Invision/AP/Shutterstock

Zendaya a encore une fois volé la vedette simplement en se présentant ! La gagnante d’un Emmy avait tous les yeux rivés sur elle lorsqu’elle est arrivée au défilé Valentino à la Fashion Week de Paris, samedi 1er octobre. Attirant l’attention dans un haut transparent époustouflant et des leggings assortis, Zendaya s’est assise au premier rang de l’exposition sur le podium, affichant son sourire mégawatt de star de cinéma.

La sortie intervient quelques semaines après la Euphorie la star a fêté son anniversaire avec son petit ami Tom Holland en frappant la Big Apple pour des dates amusantes. Une semaine auparavant, le couple se promenait en scooter pour admirer les sites touristiques de Budapest. Zendaya, rayonnant de beauté comme d’habitude, l’a gardé chic et décontracté dans un débardeur blanc et un short gris, tandis que Tom était plus beau que jamais dans sa chemise rayée et son short noir.

Bien que le couple soit notoirement privé, ils ont été photographiés quelques semaines plus tôt en train de prendre des plats à emporter ensemble. Le couple adoré était, une fois de plus, fabuleux dans sa tenue très discrète. Se joindre à eux pour l’excursion à New York était le frère de Tom, Harry Hollande23. Le trio à l’allure formidable était tout sourire en sortant du restaurant, appréciant apparemment le repas ensemble dans un endroit éloigné.

Zendaya et Tom ont pour la plupart gardé leur romance naissante pour eux depuis que les rumeurs d’une relation ont mijoté lorsqu’ils ont joué pour la première fois dans le Homme araignée franchise ensemble en 2017. Le couple a évité d’ajouter de l’huile sur le feu pendant années. C’est-à-dire jusqu’à ce qu’ils soient photographiés en train de s’embrasser à Los Angeles en juillet 2021, provoquant la panique des fans face à la preuve indéniable ! Ce fut une délicieuse surprise pour les stans qui expédient la paire depuis qu’il a été annoncé pour la première fois qu’ils agiraient ensemble !

Une fois que la photo a fait surface, il était évident que quelque chose se développait entre les deux depuis un certain temps. Combien de temps exactement reste un mystère, car le couple reste discret sur le sujet. Les fans reçoivent toujours de petits extraits de leur histoire d’amour ici et là, car Tom laisse souvent des commentaires séduisants sur les réseaux sociaux de Zendaya, alors qu’elle jaillit de lui dans des interviews. Elle a même révélé que Tom lui avait rendu visite sur le tournage de Euphorie “au moins 30 fois cette saison” dans une récente interview. “Il m’a soutenu tout au long de la saison”, a-t-elle expliqué.