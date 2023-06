Zendaya embrasse Josh O’Connor et Mike Faist – Hollywood Life

Voir la galerie







Combinez le tennis et un triangle amoureux, et vous avez un as. La première bande-annonce de de Luca Guadagnino film le plus récent Challengers abandonné le 20 juin et nous a donné le premier aperçu de Zendaya, Mike Faistet Josh O’Connor en action. Le film suit un champion de tennis du Grand Chelem qui s’inscrit pour participer à un challenger contre l’ancien amant de sa femme.

Tashi, Art et Patrick ont ​​gravi les échelons du monde du tennis ensemble. Tashi est un phénomène du tennis et Art et Patrick sont très intéressé par elle. À un moment donné, les choses deviennent torrides alors qu’Art et Patrick embrassent Tashi alors qu’ils partagent tous un moment intime dans une chambre d’hôtel.

Plus d’actualités Zendaya :

Des années plus tard, Art et Tashi se sont mariés. Tashi a dû assumer un rôle d’entraîneur secondaire après une horrible blessure. Le triangle amoureux s’enflamme lorsque Tashi, Art et Patrick sont à nouveau dans l’orbite l’un de l’autre. « Je prends si bien soin de mes petits garçons blancs », a déclaré Tashi à Patrick dans un moment passionné.

Challengers, qui sortira en salles le 15 septembre, réunit trois des stars les plus en vogue d’Hollywood. Zendaya domine pratiquement Hollywood avec Euphorie et Dune : deuxième partie. Mike a vécu un moment décisif dans sa carrière de Steven Spielberg West Side Story remake, et Josh nous a captivés pendant deux saisons en tant que prince Charles dans La Couronne.

Luca, surtout connu pour la réalisation Appelez-moi par votre nom et Suspiriataquiné Challengers dans une interview de 2022 avec IndieWire. «Je pense que ces trois personnages de ce film sont des gens magnifiquement complexes et vraiment foutus que j’aime beaucoup. Et un film de sport, pourquoi pas ? C’est hyperkinétique, et je fais des films, donc c’est génial. Le réalisateur a également qualifié le film de « première comédie » et de « film assez pétillant et sexy sur le monde du tennis ».

Articles en vogue actuellement À la mode maintenant





Le synopsis officiel du film se lit comme suit : « Suivent trois joueurs qui se connaissaient quand ils étaient adolescents alors qu’ils participent à un tournoi de tennis pour être le vainqueur du Grand Chelem de renommée mondiale et raviver de vieilles rivalités sur et en dehors du terrain. »

Pour jouer un entraîneur et ancien joueur, Zendaya et les autres membres de la distribution ont suivi une formation de tennis approfondie. « Elle est merveilleuse. Je veux dire, wow », a déclaré Luca Variété en 2022. «Nous avons monté le film et nous n’utilisons presque aucun de ses doubles. Elle est si bonne.

Lien connexe En rapport: Mises à jour de ‘Dune 2’ : la première bande-annonce, la date de sortie et tout ce que vous devez savoir

Luca n’a eu que des éloges pour Zendaya et la costumière du film, Jonathan Anderson. « C’est une cinéaste remarquable », a déclaré le réalisateur Entretien sur le fait de travailler avec le Euphorie actrice. « C’est une femme aux commandes et en même temps, elle est totalement prête à devenir, à changer, à être convaincue de faire quelque chose de différent. Elle est super intelligente. J’admire vraiment Zendaya, mais j’admire aussi vraiment mon créateur de costumes. »

Cliquez pour vous abonner pour recevoir notre newsletter quotidienne gratuite HollywoodLife pour obtenir les nouvelles les plus chaudes des célébrités.