Beyoncé est une femme aux multiples talents, l’un d’eux étant sa capacité à organiser une fête incroyable.

Après son 41e anniversaire le 4 septembre, la 28 fois lauréate d’un Grammy a organisé une fête d’anniversaire tardive parsemée de stars dans un manoir de Bel-Air le samedi 10 septembre. Un who’s who d’Hollywood était présent à la soirée sur le thème du roller disco, mettre leur meilleure tenue et la plus flashy pour célébrer la seule et unique Beyoncé Knowles-Carter.

L’une des stars qui s’est rendue à Los Angeles pour l’occasion était Drake, arborant ses tresses récemment acquises et un ensemble de pantalons en velours rouge assorti. Non seulement cela, Champagne Papi a complété son look en portant une paire de chaussettes personnalisées sur lesquelles on pouvait lire “Beyoncé’s 41st Birthday Extravaganza”, en publiant une photo de l’accessoire sur sa page Instagram après la fête.

Bien que de nombreux fans pensent que Beyoncé n’aime pas tellement les Kardashian, au moins deux des sœurs ont été invitées à sa fête d’anniversaire, Kim et Khloé posant avec leur meilleure amie de longue date LaLa Anthony après avoir assisté à la fête.

La fondatrice de Good American est allée en discothèque avec ses cheveux volumineux et une tenue argentée scintillante de la tête aux pieds. LaLa a suivi le même chemin, portant un ensemble scintillant monochromatique comprenant un pantalon moulant et une paire de gants longs.

Quant à Kim, elle a opté pour l’un de ses catsuits signature, cette fois, sortant de son amour des tons neutres pour un imprimé zèbre rouge et noir.

Khloé a sous-titré ses photos avec Anthony et sa sœur “Toutes les femmes célibataires”, une référence claire à Beyoncè qui fait également allusion au fait que Kim n’est plus avec Pete Davidson, et qu’elle n’est pas de retour avec Tristan Thompson, bien qu’elle ait récemment accueilli le bébé numéro deux. ensemble.

Parmi les autres célébrités qui ont participé à la grande fête, citons Zendaya, Kelly Rowland, Lizzo, Megan Fox et Machine Gun Kelly. Découvrez les photos de leurs tenues et arrivées ci-dessous: