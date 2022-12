Zendaya célèbre le 27e anniversaire de Timothée Chalamet avec BTS Photo – Hollywood Life

Voir la galerie





Crédit image : Vianney Le Caer/Invision/AP/Shutterstock

Zendaya a souhaité un très joyeux 27e anniversaire à son amie et co-star Timothée Chalamet sur son histoire Instagram le mardi 27 décembre. Spider-Man : Pas de retour à la maison star, 26 ans, a posté une photo hilarante de Timothee agissant de manière idiote alors qu’ils étaient sur le plateau de leur film à succès Dune. “Joyeux anniversaire à ce gamin”, a-t-elle écrit avec le joli cliché. Le Appelez-moi par votre nom L’acteur a également partagé la photo sur son histoire Instagram.

La prise de vue montrait les deux acteurs apparemment en costumes pendant un temps d’arrêt sur le plateau. Zendaya était belle dans une robe rouge, l’air très sérieuse alors qu’elle ajustait des bijoux, mais derrière elle, Timothée faisait une drôle de tête et semblait faire une annonce dans le ciel. Il portait une veste marron et un pantalon blanc. Bien que l’on ne sache pas exactement ce qui se passait dans les coulisses, il est clair que Timothee passait un bon moment.

Outre le message d’anniversaire de Zendaya, Timothee a commémoré sa journée spéciale avec une photo de lui-même et une simple légende qui disait juste “27”. Comme c’était son 27e anniversaire le 27 décembre, c’est aussi son « anniversaire en or », vraiment une occasion spéciale. Il a également partagé plus de messages d’anniversaire d’autres acteurs comme le sien Expédition française co-vedette Stéphane Bak, collègue acteur Guillian Yao Gioiello, Un et deux actrice Kiernan Shipka, et scénariste-réalisateur Julia Hart.

Timothee et Zendaya étaient tous les deux les stars du tube Dune, qui est sorti en salles en octobre 2021. Le film a été un succès total et a remporté 10 nominations aux Oscars, en remportant 6 dont des prix pour le montage et la cinématographie. La deuxième partie / suite devrait être diffusée en 2023. Timothee a célébré l’emballage du film avec un selfie torse nu aux côtés de son père. Marc plus tôt en décembre.

Lors de la préparation de Dune : partie 2 à la première, Zendaya a de quoi être excité à l’horizon. Elle a eu une année majeure avec la série HBO Euphorie, qu’elle joue en étant un grand succès. Elle a remporté un Primetime Emmy pour la meilleure actrice principale dans un drame pour la deuxième fois, et elle est nominée pour la meilleure actrice de télévision dans une série dramatique pour les prochains Golden Globes.

